Warm, sauber und finanziell attraktiv

HEIZUNG: Erneuerbare Energien werden jetzt optimal gefördert.

Mit dem neuen Klimaschutzprogramm der Bundesregierung gibt es seit dem 1. Januar deutlich attraktivere Förderungen für alle, die auf Nachhaltigkeit mit erneuerbaren Energien setzen. Wer beispielsweise seine Ölheizung durch eine neue Pelletheizung ersetzt, erhält eine Austauschprämie in Höhe von bis zu 45 Prozent. „Betragen die Investitionskosten zum Beispiel 25 000 Euro, erhält man in diesem Fall sage und schreibe 11 250 Euro aus dem BAFA-Topf“, verdeutlicht Steffen Schlör, Geschäftsführer der Speyerer Schlör & Faß GmbH, die hohe Fördersumme an einem realistischen Zahlenbeispiel.

Für die Installation von Holzheizungen ab 5 kW oder einer Wärmepumpenanlage ohne Austausch einer Ölheizung gibt es die Regelförderung in Höhe von 35 Prozent der förderfähigen Investitionskosten. Oder ergänzt man einen neuen Gas-Brennwertkessel etwa mit einem wasserführenden Pelletkaminofen oder einer Solarthermieanlage, beträgt der Zuschuss 30 Prozent, sofern erneuerbare Energien mindestens 25 Prozent des Wärmebedarfs decken.

Die alleinige Installation einer Solarthermieanlage wird mit 30 Prozent gefördert. Im Rahmen seiner „Aktion Wintersonne“ gewährt das Speyerer Traditionsunternehmen gemeinsam mit dem Hersteller Paradigma bis zum 31. März 2020 jedoch einen Extrabonus, dessen Höhe von der installierten Anlage abhängig ist. „Von dem Begriff ‚förderfähig’ sollte man sich nicht abschrecken lassen, da er deutlich mehr Maßnahmen beinhaltet, als die meisten Kunden annehmen“, weiß Schlör aus seinen Beratungsgesprächen. Er empfiehlt, sich angesichts der detailreichen Regelungen bei einem SHK-Fachbetrieb umfassend zu informieren. Auf diese Weise lasse sich gleich ausloten, welches Heizsystem das jeweils geeignetste ist, und auch, ob die Voraussetzungen für das jeweilige System erfüllt sind. Ferner gehe es darum zu prüfen, ob eine Kumulierung zwischen BAFA- und KfW-Förderprogrammen möglich und sinnvoll ist. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass die bisherige KfW-Förderung für eine Heizung mit Gas-/Öl-Brennwerttechnik eingestellt wurde und Ölheizungen ab 2026 nicht mehr erlaubt sind.

„Wer in diesem Jahr die heizungsfreien Monate für den Umstieg nutzen und die Warmwasserbereitung bereits im Sommer über die Sonne realisieren möchte, sollte sich schnell mit dem SHK-Unternehmen seines Vertrauens in Verbindung setzen, da Wartezeiten eingeplant werden müssen“, rät der Energieexperte. pr

Nähere Informationen: www.schloer-fass.de info@schloer-fass.de Tel. 06232 / 6436-0

© Mannheimer Morgen, Montag, 02.03.2020