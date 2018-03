Waschen, schneiden, legen

Anzeige

Aus tierärztlicher Sicht sind Besuche beim Hundefriseur übrigens nicht unbedingt notwendig: „Auch wenn das Fell mancher Rassen nur schwer sauberzuhalten ist, können Halter das auch allein schaffen“, sagt Ute Tietjen von der Bundestierärztekammer in Bonn. Bei großer Hitze raten aber auch Tierärzte zum Friseurbesuch: „Besonders dichtes Fell sollte man dann kürzen lassen, damit es dem Tier nicht zu warm wird.“ Auch das Säubern der behaarten Ohren sei eine Aufgabe für den Friseur. Denn hier könn- ten sich Krankheitserreger einnisten.

„Hundefriseur“ oder Groomer“ ist im Übrigen keine geschützte Bezeichnung. Deswegen tummeln sich auf dem Markt auch viele Anbieter ohne eine fundierte Ausbildung, erklärt Angelika Siebert vom Bundesverband der Groomer. Sie rät deshalb, beim ersten Besuch in einem neuen Salon erstmal einige Fragen zu stellen: „Halter sollten sich erkundigen, was denn ein rassegerechter Schnitt für ihren Hund ist.“ Gibt der Friseur dann ausweichende Antworten, solle der Halter lieber noch einmal nachdenken, ob er diesem Anbieter die Pflege seines Tieres anvertrauen will.

