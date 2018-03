Wassergläser mit Foto-Folie

Anzeige

Früher gab es in den meisten Familien Fotoalben, die man sich immer mal wieder gemeinsam angesehen hat. Heute fristen die Bilder häufig in digitaler Form ein trostloses Dasein auf Festplatten. Warum also nicht Urlaubserinnerungen oder Bildern von gemeinsamen Unternehmungen auf schönen Foto-Geschenken einen neuen Raum geben? So kann man sie sich auch immer wieder anschauen.

Nach zwei Jahren habe ich es mal geschafft, ein Jahresfotobuch zu erstellen – eine tolle Sache, denn das nimmt man eher mal in die Hand. Aber inzwischen steht das schon länger auf meiner „Sollte-ich-mal-wieder-tun-Liste“.

Habe ich selbstgemacht Ich bin Julia , ziemlich genau Mitte 30 und verantwortlich für die Rezepte und alles Weitere auf www.habeichselbstgemacht.de.

, ziemlich genau Mitte 30 und verantwortlich für die Rezepte und alles Weitere auf www.habeichselbstgemacht.de. Mein Blog ist Ende 2014 entstanden, weil ich mich intensiv mit gesunder Ernährung, laktosefreiem und glutenfreiem Essen sowie mit selbstgemachten Geschenken beschäftigt habe.

laktosefreiem und glutenfreiem Essen sowie mit beschäftigt habe. Begonnen habe ich mit Rezepten zu Backmischungen und Geschenken aus der Küche.

zu Backmischungen und Geschenken aus der Küche. Mit der Zeit kamen viele andere Rezepte sowie Anleitungen für DiY-Kosmetik (DiY = „Do it yourself“, Mach’ es selbst) und gebastelte Deko-Ideen hinzu.

(DiY = „Do it yourself“, Mach’ es selbst) und hinzu. Im „wahren“ Leben bin ich Lehrerin an einer Grundschule, was mir viel Freude bereitet. Außerdem ist mir Sport sehr wichtig. Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei!

Die Idee, die ich euch heute vorstelle, ist zwar nicht mit so einem Album vergleichbar – aber sie gibt Bildern einen neuen Rahmen und sorgt dafür, dass man sie im Alltag öfter anschaut: Ich habe Gläser mit Urlaubserinnerungen beklebt.