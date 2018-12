Weihnachtskaktus vermehren

Ausgewachsene Blattsegmente des Weihnachtskaktus lassen sich zu eigenständigen Pflanzen heranziehen. Diese Blattglieder am besten nicht von der Mutterpflanze abschneiden, sondern abdrehen, erläutern die Experten der Zeitschrift „Mein schöner Garten“ (online) das Vorgehen.

Das Stück wird dann in einen eigenen Topf mit gut durchlässiger und angefeuchteter Erde so gesteckt, dass es von selbst stehen bleibt. Die Blumenerde ist am besten mit etwas Sand aufgemischt. Oder im Topfboden befindet sich eine Drainage aus Tonkugeln.

Über ein paar Wochen an einem hellen, aber nicht direkt im Sonnenschein gelegenen Standort sollten sich Wurzeln entwickeln. Ist dies nach vier Wochen noch nicht der Fall, sollte man das Blattstück entfernen. Am besten werden immer gleichzeitig mehrere Stücke in den Topf eingesetzt, so dass sich eine schöne und dicht wachsende Pflanze ergibt. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.12.2018