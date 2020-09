Weiterhin breites Themenspektrum

Liebe Besucherinnen und Besucher,

besondere Zeiten fordern ein besonderes Maß an Kreativität und Einsatz, um beliebte Veranstaltungen durchführbar zu machen. Mit großer Freude kann ich Ihnen berichten, dass es uns – auch unter dem Eindruck der Corona-Pandemie – gelungen ist, ein Konzept auf die Beine zu stellen, dass es uns ermöglicht, Sie erneut zu den Mannheimer Morgen Immobilientagen im Congress Center Rosengarten begrüßen zu dürfen. Zum Gesundheitsschutz aller Messeteilnehmer wurde extra ein Sicherheits- und Hygienekonzept erstellt – das vom zuständigen Gesundheitsamt nach Prüfung genehmigt wurde.

Aufgrund der aktuellen Situation können wir Ihnen in diesem Jahr zwar weniger Aussteller als in der Vergangenheit bieten, aber an der Breite des Themenspektrums hat sich nichts geändert. Schließlich fühlen wir uns als Fachmesse für Immobilien verpflichtet, unsere Besucher bestmöglich zu informieren. Bei den Experten aus den Bereichen Sicherheit und Energie können Sie sich Rat holen oder Sie knüpfen Kontakte zu regionalen Maklern. Egal ob Sie kaufen, verkaufen, mieten oder vermieten möchten, durch die unterschiedlichen Anbieter erhalten Sie einen Überblick über den regionalen Wohnungs- und Immobilienmarkt.

Ich freue mich darauf, Sie auf den zwölften Mannheimer Morgen Immobilientagen im Rosengarten begrüßen zu dürfen, und wünsche Ihnen einen interessanten Austausch mit unseren Ausstellern und viele nützliche Inspirationen für Ihre Immobilie.

Ihr Michael Hollfelder, Geschäftsführer HAASMEDIA GmbH

