Welches Parkett ist das passende?

Parkett gibt es in zwei Arten: Massivparkett und Mehrschichtparkett. Ersteres besteht aus einer durchgängigen Schicht massiven Hartholzes. Es wird beim Verlegen in der Regel vollflächig verklebt und erst danach abgeschliffen (Bild). Etwas einfacher in der Handhabung dürfte für Heimwerker Mehrschichtparkett sein: Das wurde bereits abgeschliffen, seine Oberfläche ist behandelt. Es wird auch als Fertigparkett bezeichnet und lässt sich durch verschiedene Arten von Klick-Verbindungen recht schnell verlegen. Der Vorteil von Massivparkett liegt dagegen in der Langlebigkeit. Die Holzschicht ist viel dicker und kann wesentlich häufiger abgeschliffen werden als das dünnere Mehrschichtparkett. Ist dessen Nutzschicht zum Beispiel 2,5 Millimeter dick, lässt es sich maximal zwei bis drei Mal abschleifen. Bild: dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018