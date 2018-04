Wenn der Hauskauf zum Flop wird

Anzeige

Berlin.Ein guter Makler kann teuer sein. Trotzdem kann die gekaufte Immobilie am Ende enttäuschen. Dann stellt sich die Frage: Hat der Vermittler bewusst zu viel versprochen? Darauf kommt es letztlich an, wenn der enttäuschte Käufer Schadenersatz fordern will.

Was für die Kaufentscheidung von Bedeutung sein könnte, muss der Makler dem Käufer auch mitteilen. Darüber informiert Julia Wagner vom Eigentümerverband Haus und Grund in Berlin. Makler müssen gleichermaßen korrekte Angaben gegenüber Käufer und Verkäufer machen. Dazu gehört auch, dass sie alle Informationen an ihre Kunden weiterleiten, entschied der Bundesgerichtshof.

Der Haken daran: „Der Kunde muss beweisen, dass der Makler gegen seine Pflichten aus dem Vertrag verstoßen hat“, sagt Fachanwalt Kai-Peter Breiholdt vom Deutschen Anwaltverein. Gewinnt der Kunde den Rechtsstreit, verliert der Makler seine Provision und muss gegebenenfalls Schadenersatz zahlen. „Den Makler trifft in der Regel allerdings keine Erkundigungs- und Nachprüfungspflicht“, ergänzt Wagner.