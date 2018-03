Wenn Nachbarn ständig nerven

Anzeige

Düsseldorf.Mit dem Besen gegen die Decke klopfen, vom Balkon rüberbrüllen, aus Rache die eigene Stereoanlage aufdrehen: Wenn der Nachbarn nervt und die Nachtruhe stört, kommen Hausbewohner mitunter auf ruppige Ideen. Aber wie verhält man sich am besten, damit wieder Ruhe im Haus einkehrt?

Jeder Zehnte fühlt sich von lautem Sex in seiner direkten Umgebung gestört, jeder Vierte von dröhnender Musik, rund 30 Prozent vom Streitgeplärre in der Nachbarschaft. Dies ergab die Umfrage eines Immobilienportals. Dabei sind Ruhezeiten geregelt: Per Hausordnung gilt in der Regel 13 bis 15 Uhr als Ruhezeit, die absolute Ruhezeit (Nachtruhe) von 22 bis 6 Uhr ist gesetzlich vorgeschrieben. In diesen Zeiten müssen Hausbewohner bei allem was sie tun auf Zimmerlaufstärke achten.

Wenn aber trotzdem regelmäßig das Spätprogramm des Fernsehers herüberschallt oder der Ehestreit ungedämpft ausgetragen wird und freundliche Ermahnungen nicht fruchten, lässt sich folgendes tun: