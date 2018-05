Wie ein lauer Sommerregen

Anzeige

Eine Dusche ist nicht mehr nur der Ort, an dem man sich Schweiß und Staub von der Haut wäscht. Sie ist Wachmacher am Morgen, Einschlafhilfe am Abend und trägt nach dem Sport zur Entspannung bei. „Duschen hat in den vergangenen Jahren immer mehr einen Spa-Faktor bekommen“, sagt Trendanalyst Frank A. Reinhardt. Die Branche hat sich dem Duschen so sehr gewidmet, dass Menschen, die einen Neubau oder einen Bad-Umbau planen, inzwischen hier die Qual der Wahl haben. Es gibt zum Beispiel nicht mehr einfach nur den Duschkopf – es gibt unzählige Arten, das Wasser rieseln zu lassen.

DUSCHWANNE ODER EBENERDIGE DUSCHE? Was die Grundlage einer Dusche angeht, gibt es derzeit wohl einen klaren Favoriten: „Eine bodenebene Dusche möchte jeder haben“, sagt Reinhardt. „Egal, ob Kind oder älterer Mensch, ob man eine Brille trägt oder sich beim Sport eine Zerrung geholt hat: Jeder ist froh, wenn er auf dem Weg in die Dusche keine Stufe mehr überwinden muss.“ Aber ob man eine ebenerdige Dusche einbauen kann, hängt von Boden und Bausubstanz ab: Denn eine solche Konstruktion braucht ein Gefälle und ein System, über das Wasser auch in großen Mengen ablaufen kann. Ansonsten droht eine Überschwemmung im Badezimmer – nicht nur wenn der Abfluss verstopft ist. „Besonders leistungsstark sind Duschrinnen mit Doppellauf, denn sie garantieren eine Gesamtablaufleistung von bis zu einem Liter pro Sekunde“, erklärt Wolfgang Burchard, Geschäftsführer des Fachverbands Armaturen im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau. p

p Auch auf den Belag sollte man achten: „Sind bodenebene Duschen gefliest, können sich in den Fugen Kalk und Schmutz ablagern. Damit sind sie aufwendiger zu reinigen als Duschwannen.“