Zeichensprache

ERZIEHUNG: Gesten sagen oft mehr: Mit der erhobenen Hand oder einem Fingerzeig können Halter ihre Hunde schneller dazu bringen, ihnen zu gehorchen. Gesten sind für Tiere oft verständlicher und schneller zu lernen als verbale Befehle. Experten sagen, was bei Sichtzeichen wichtig ist und wie Sie Ihren Haustieren klare Befehle erteilen.

Hunde verstehen Gesten besser als Menschen

„Wissenschaftliche Studien des Max-Planck-Institutes kamen zu dem Ergebnis, dass Hunde die Körpersprache des Menschen besser interpretieren können als Primaten oder sogar wir selbst“, erklärt Udo Kopernik vom Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH). „Es ist den Hunden angeboren, dass sie ihre Umwelt und auch uns Menschen genau beobachten.“ Auch über größere Distanz können Bewegungssignale eingesetzt werden: „Die Sinneswahrnehmungen der Tiere sind ganz anders als beim Menschen. Der Hund guckt anders, hat mehr lichtempfindliche Rezeptoren in der Netzhaut und kann selbst in der Dämmerung noch gut sehen“, sagt Kopernik. „Statt einzelne Punkte zu fixieren, nimmt er auch aus der Entfernung Bewegungen besser wahr.“

Die wichtigsten Signale

Sind Hund und Halter talentiert, sind der Fantasie beim Gebrauch von Sichtzeichen kaum Grenzen gesetzt - schließlich könne ein Hund mehr als 100 solcher Signale lernen. Im Allgemeinen beschränke man sich aber auf einige wesentliche Sichtzeichen. Zu den wichtigsten Signalen gehören die Zeichen für „Sitz“, „Platz“, „bei Fuß“ und „Komm her“. „Bei ‘Sitz’ zeige ich mit den Fingerspitzen nach oben, bei ‘Platz’ geht meine Handfläche runter und für ‘bei Fuß’ lege ich die Hand an den Körper“, erklärt die Hundepsychologin Christine Brandt vom Verband der Tierpsychologen und Tiertrainer in Bad Bramstedt. „Für ‘Komm her’ gehe ich in die Hocke und breite meine Arme aus.“ Die Sichtzeichen kann jeder Hundebesitzer selbst festlegen und entsprechend variieren.