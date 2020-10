Zinsen auf Tiefststand

Frankfurt.Gute Nachrichten für Immobilieninteressenten: Die Hypothekenzinsen für langfristige Darlehen sind derzeit so niedrig wie noch nie. Nach Angaben der FMH-Finanzberatung in Frankfurt am Main liegen die Zinsen für Kredite mit einer Laufzeit von 20 Jahren derzeit im Schnitt bei 1,10 Prozent. Der bisherige Tiefstand war im März 2020 mit einem Zinssatz von durchschnittlich 1,13 Prozent für diese Laufzeit erreicht worden.

Das Eigenkapital zählt

Für Kredite mit einer Laufzeit von 15 Jahren fest zahlen Verbraucher laut den Finanzberatern von FMH im Schnitt 0,96 Prozent, bei zehn Jahren fest werden dann 0,67 Prozent fällig.

Wichtig zu wissen: Der Effektivzins kann sich in Abhängigkeit von der Beleihung der Immobilie noch einmal deutlich verändern. Wer bezogen auf den Kaufpreis nur zehn oder 20 Prozent Eigenkapital mitbringt, zahlt mehr als Kreditnehmer mit 40 Prozent Eigenkapital. Bei 100 Prozent-Finanzierungen werden den Angaben zufolge Zinsaufschläge bis 1,30 Prozent fällig. tmn

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.10.2020