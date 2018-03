Zinsen weiter historisch niedrig

Anzeige

Berlin/Frankfurt.Die Zinsen für Immobilienkredite sind in Deutschland weiterhin auf historisch niedrigem Niveau. Nach Angaben des Bundesverbandes deutscher Banken in Berlin lag der Zinssatz für Kredite mit zehn Jahren Zinsbindung 2017 im Schnitt bei rund 1,4 Prozent. Daran hat sich seit Jahresbeginn wenig geändert: Nach Angaben der FMH-Finanzberatung in Frankfurt beträgt der durchschnittliche Zinssatz derzeit 1,46 Prozent.

Zum Vergleich: 2008 mussten Kreditnehmer im Schnitt noch 4,6 Prozent zahlen, 2013 um die 2,7 Prozent. Im Einzelfall können die Zinsen aber deutlich abweichen. Die individuelle Höhe hängt unter anderem von der finanziellen Situation des Kreditnehmers und von der Höhe des eingesetzten Eigenkapitals oder der gewählten Zinsbindungsdauer ab. dpa