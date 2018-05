Zusammen altert es sich leichter

Anzeige

Ludwigshafen.Rita Stahl hat geschafft, wovor sich viele ältere Menschen fürchten. Mit 68 Jahren ist sie aus „ihrem“ Stadtteil Ludwigshafen-Oppau, in dem sie seit der Geburt wohnte, weggezogen, um mit anderen Senioren in einer Gemeinschaft zu leben. Vor zehn Jahren hat sich die heute 78-Jährige in „Haus Noah“ im Stadtteil Pfingstweide niedergelassen. „Am Anfang war es nicht leicht für mich, ich kannte niemanden, und mein Mann war gerade gestorben“, erzählt Stahl. „Aber dann muss man eben auf die Menschen zugehen und den Kontakt suchen.“

„Haus Noah“ ist eine Mischung aus „normalen“ Wohnungen, betreutem Wohnen und Senioren-Wohngemeinschaft. Das Konzept hat das Wohnungsunternehmen der BASF entwickelt. 24 Einheiten im ersten und zweiten Stock des Hochhauses sind barrierefrei. Außerdem gibt es hier einen Gemeinschaftsraum mit einer Küche, wie in jeder WG. Zusätzlich haben die Wohnungen eine eigene kleine Küche.

Noch wenig Projekte Die meisten älteren Menschen wünschen sich nach neueren Umfragen ein Leben in den eigenen vier Wänden – außerhalb stationärer Einrichtungen. Sollte es ohne fremde Hilfe nicht mehr gehen, könnte sich laut Generali Altersstudie von 2013 immerhin gut jeder Vierte der 65- bis 85-Jährigen vorstellen, in einem Mehrgenerationenhaus oder einer Wohngemeinschaft unterzukommen. Dem gegenüber steht die nach wie vor relativ geringe Anzahl derartiger Wohnprojekte. Der siebte Altenbericht der Bundesregierung kommt Ende 2016 zu dem Ergebnis, dass deutlich weniger als ein Prozent der über 65-Jährigen in alternativen Wohnformen leben. Das Forum Gemeinschaftliches Wohnen geht deutschlandweit von etwa 3000 bis 5000 Projekten aus, Tendenz steigend. „Zwei Drittel davon sind Gemeinschaften, in denen ausdrücklich ältere Menschen leben“, erläutert Josef Bura, Vorsitzender des Forums.

Täglich besucht die Bewohner eine Fachkraft des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). „Sie steht für persönliche Gespräche zur Verfügung und bietet Aktivitäten wie Sitzgymnastik oder Ausflüge an“, erklärt Tanja Hahn, Projektleiterin der BASF Wohnen und Bauen.