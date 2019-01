Alleinsein üben in kleinen Schritten

Düsseldorf.Sie blicken traurig, winseln oder reagieren mit Zerstörungswut und Frustpinkeln: Hunden beizubringen, auch mal allein zu Haus zu bleiben, ist oft mit Stress verbunden. Am besten üben Halter es daher in kleinen Schritten mit dem Tier, empfiehlt die Zeitschrift „Ein Herz für Tiere“ (Ausgabe 01/2019). Das Training könne damit beginnen, in einen anderen Raum zu gehen und die Tür für einen Moment zu schließen. Erst wenn es das Tier schafft, entspannt eine halbe Minute ohne den Halter zu verbringen, steigert er die Dauer langsam. Sind zehn Minuten kein Problem mehr, kann er die Wohnung auch mal kurz verlassen. Die Dauer sollte er allerdings nur in Mini-Schritten steigern. tmn

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.01.2019