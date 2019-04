Das Lederband – Komfort für Hund und Halter

Nach strengsten Sicherheitsvorschriften und Umweltstandards produziert das in Weinheim ansässige Unternehmen „Das Lederband“ hochwertige Halsbänder, Geschirre und Leinen, die dank des weichen Echtleders höchsten Komfort für Hund und Halter bieten. Als Tochterfirma der Weinheimer Leder GmbH, die aus dem Freudenberg Konzern hervor ging, wird bei der Produktion auf eine über 150-jährige Handwerkstradition der Gerberei und Lederherstellung zurückgegriffen. Bei Das Lederband steht der Hund im Mittelpunkt. So ist bei fast allen Halsbändern der D-Ring in die Schnalle eingenäht, damit diese nicht gegen die Kehle des Hundes drücken kann. Das Leder ist butterweich, die Kanten zumeist umgenäht und die Produkte daher besonders fellschonend. Hinzu kommen individuell anpassbare Geschirre und so innovative Produkte wie die Universalleine.

Made in Germany

Von der Rohware bis zu den fertigen Produkten kommt alles aus einer Hand. „Wir legen größten Wert auf Nachhaltigkeit, Tierwohl und Ressourcenschutz. Die gesamte Produktionskette liegt in unserer Hand und unterliegt unseren höchsten Qualitätsanforderungen. So verzichten wir wo immer möglich auf Kunststoffe und hängen daher auch am „Lederband“ statt am Plastikhaken. Etiketten und Verpackungen sind aus Papier und wir versuchen die Transportwege so kurz wie möglich zu halten“, so Geschäftsführer Uwe Holubeck. Die Halsbänder, Leinen und Geschirre werden alle in einem deutschen Traditionsbetrieb gefertigt.

Einmalige Kollektionen

Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Tierschutz sind Ihnen wichtig, dennoch wollen Sie nicht auf bunte Farben und trendiges Design verzichten? Kein Problem: Das Lederband bietet all das. In fünf Kategorien unterteilt, vertreiben die Leder-Experten elegante, praktische und auch verspielte Kollektionen, bei denen bis ins kleinste Detail auf das Wohlbefinden und die Gesundheit der Vierbeiner geachtet wird.

Der hochwertige Basic-Bereich bildet beispielsweise das Fundament der Produktpalette. Er besteht aus starken und soliden Ledern, die durch ihre Robustheit und das natürliche Aussehen überzeugen. Die Kategorie „Style“ hält zeitlose und stilvolle Artikel bereit. Hier finden sich unter anderem auch Produkte, die dank einer neuen Gerbtechnik waschbar sind. Unter „Fashion“ finden Sie Leder und Farben, die auch in der Haute Couture für Luxus-Handtaschen, Gürtel und Accessoires verwendet werden. Die Produkte der Kategorie „Olivvia“ sind aus olivenblattgegerbtem Olivvia®-Leder gefertigt. Hierbei wird zur Gerbung ein Extrakt aus Olivenblättern eingesetzt – ein besonders nachhaltiges Verfahren, da die Olivenblätter bei der Ernte und Pflege der Bäume anfallen. Das daraus entstandene Leder ist absolut nachhaltig und besonders allergiearm. Wer Sonderanfertigungen und limitierte Kollektionen sucht, ist hingegen im Bereich „Editions“ richtig.

Auf der Suche nach einem hochwertigen, nachhaltig produzierten und fellschonenden Halsband für Ihren Vierbeiner? Dann schauen Sie doch einfach unter www.das-lederband.de vorbei!