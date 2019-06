In unserer Sonderbeilage 'Mein Hund' vom 11. März 2019 haben wir neben einem Schnupper Schwimmen bei fitter dog unter anderem ein Fotoshooting bei Alexandra Dusin verlost. Den ersten Platz und damit das professionelle Hundeshooting hatte der hübsche Mischling "Gus" mit seiner Familie gewonnen. "Wie süß kann man den bitte sein", schwärmt Fotografin Alexandra Dusin auf ihrer Facebook- und Instagramseite, wo sie einige der entstandenen Bilder veröffentlichte. Das schönste an ihrem Job sei es, dass sie immer wieder so bezaubernde Hunde mt ihren Zweibeinern kennenlernen dürfe, schreibt Alexandra Dusin weiter. Die entstandenen Bilder und auch die lustigen Reihenaufnahmen des nassen Mischlings sprechen für sich!

