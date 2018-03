Hürdenlauf für Hauskaninchen

Anzeige

Lemgo/Frankfurt.Kleine Hürde, kurze Pfoten: Beim Kanin-Hop springen Kaninchen über kleine Hindernisse. Manchmal werden sie dabei locker an der Leine gehalten. Meist allerdings geht es ans freie Springen – dann bewältigen die Kaninchen die Strecke und die Hürden ganz alleine ohne Führung. Das Tier, das seine Strecke in der kürzesten Zeit bei geringster Fehleranzahl bewältigt, gewinnt. Als Fehler gelten das Reißen einer Querlatte oder drei leichte Korrekturen durch den Kaninchenhalter. Auch die zwölfjährige Tahira Paul aus dem nordrhein-westfälischen Lemgo widmet sich mit ihrem Tier diesem Hobby.

Vor einigen Jahren hat sie auf einem Ostermarkt ein Kanin-Hop-Turnier gesehen und war gleich begeistert. Mit viel Hartnäckigkeit hat sie ihre Eltern schließlich davon überzeugt, Kaninchen anzuschaffen. Kanin-Hop gibt es in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen: In der leichten Klasse müssen acht Hindernisse, die maximal 25 Zentimeter hoch sind, bewältigt werden. In der höchsten Klasse sind es zwölf Hindernisse mit bis zu 45 Zentimetern Höhe.

Gestresste Tiere können Magengeschwüre bekommen Bei allen Tätigkeiten mit Kaninchen sollten Halter immer darauf achten, dass die Tiere entspannt sind, gerne mitmachen und nicht gestresst sind.

Denn Stress ist eine der Hauptursachen für die Entstehung von Magengeschwüren, erläutert der Bundesverband Praktizierender Tierärzte.

Halter sollten deshalb darauf achten, die Tiere mit Artgenossen in einem großen Gehege mit Versteckmöglichkeiten zu halten. Das Gehege steht am besten an einem ruhigen Ort, damit sich die Kaninchen entspannen können.

Wichtig ist auch, den Kaninchen stets Heu und Gras zum Knabbern zu geben. Dieses Futter schont nicht nur den Magen – das Mümmeln der Halme wirkt auch beruhigend.

„Der Gedanke dahinter ist, dass sich die Kaninchen gerne bewegen und Spaß dabei haben, wenn sie aus dem Käfig kommen und mal was anderes erleben“, erzählt Tahira Paul. Sie bedauert es, wenn sie an langen Schultagen nachmittags spät nach Hause kommt und ihren Lieblingen Astrid, Fluffy und Halva kaum Aufmerksamkeit widmen kann.