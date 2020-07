Katze bleibt lieber daheim

Katzen fühlen sich in ihrer gewohnten Umgebung am wohlsten. © dpa

Berlin.Sommer, Sonne, Strand und Meer – was für die meisten von uns pure Entspannung ist, kann für Katzen zur Herausforderung werden. Sie bevorzugen den gewohnten Platz auf dem heimischen Sofa. Katzen lieben Routine und ihre gewohnte Umgebung, erklärt die Tierschutzorganisation Vier Pfoten. Darum sollten Halter ihre Katze lieber zuhause lassen, wenn sie wegfahren.

Im Idealfall passt in der Zeit eine vertraute Person auf die Katze auf. Auch Katzensitter lassen sich alternativ engagieren. Das Tier mit in den Urlaub zu nehmen, führt zu Stress. Die Katze kann Angst bekommen und zeigt das unter Umständen auch – in dem sie mit Urin markiert, Möbel zerkratzt, sich versteckt oder aggressiv verhält. tmn

© Mannheimer Morgen, Montag, 13.07.2020