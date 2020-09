Körbchen ans Bett

In der ersten Nacht sollte der neue Mitbewohner nicht allein sein. © dpa

Bramsche.Die ersten Tage mit einem neuen Welpen sind aufregend – für Familie und Hundekind. Deshalb sollte man den Tieren Sicherheit vermitteln und sie vor allzu großem Stress beschützen, rät Sonja Krämer von der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz (TVT).

Der Welpe sollte zwar möglichst von Anfang an auch nachts im eigenen Bettchen schlafen. Das Körbchen sollte allerdings an einer ruhigen, nicht zugigen Stelle in der Nähe des Bettes der neuen Besitzer stehen. „Manche Welpen mögen es, wenn man sie vom Bett aus mit der Hand etwas krault, so dass sie sich nicht alleine fühlen“, sagt Krämer.

Langsame Eingewöhnung

Ist der Welpe neben dem Bett, merkt der Halter nachts auch, wenn das Tier unruhig wird und nach draußen muss. Und noch ein Trick vermittelt Geborgenheit: Ein Textil, etwa eine Decke, die der Züchter mitgibt, riecht für den Welpen nach Mutter und Geschwistern. Im neuen Körbchen fühlt er sich dann wohler.

Auch tagsüber sollten Besitzer auf eine langsame Eingewöhnung setzen. Statt den Welpen gleich starken Umweltreizen wie Verkehr auszusetzen, ist Ruhe hilfreicher. „Er muss sich ja zunächst an die neuen Umstände gewöhnen, allein das braucht seine Zeit“, so Krämer. tmn

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.09.2020