Pflege steht auf dem Lehrplan

Anzeige

Zumal bei kleinen Kindern von richtigem Reiten ohnehin noch keine Rede sein kann. Die Belastung wäre für sie körperlich noch viel zu hoch. Bei ihnen geht es darum, Spaß mit den Pferden zu haben und quasi nebenbei zu lernen. Mit Korrekturen hält sich Steinmeier daher bei den Kleinen sehr zurück. Sie achtet viel auf Abwechslung, heute geht es ins Gelände. Die fünf Schüler sitzen auf den Ponys und lassen sich im Schritt über die Wiesen führen.

Eineinhalb Stunden

Ulrike Mohr aus Bensheim, die mehrere Kinderreitschulen betreibt, hat eine ähnliche Auffassung wie Steinmeier. „Ich finde es ganz schlimm, wenn nur Reitstunden verkauft werden. Wir wollen doch, dass sich die Kinder zu Pferdemenschen entwickeln“, sagt sie.

In Reitschulen, in denen die Kinder auch den Umgang mit den Pferden lernen, sollten die Eltern pro Unterricht rund eineinhalb Stunden einplanen. Etwa ab dem Alter von drei Jahren werden die Kleinen angenommen. „Wichtig ist, dass es in der Reitschule auch entsprechend kleine Ponys gibt, die mit den Schülern auf Augenhöhe sind. Es geht nicht, dass ein Dreijähriges auf einem Großpferd sitzt“, stellt Mohr klar.

Wenn die Kinder schon in diesem Alter gute Erfahrungen mit den Tieren gemacht und entsprechend Vertrauen gefasst haben, ist der richtige Einstieg deutlich einfacher. Etwa ab dem Grundschulalter kann das Reiten richtig als Sport betrieben werden. „Das beste motorische Lernalter liegt dann zwischen 10 und 13 Jahren“, sagt Maria Schierhölter-Otte von der Deutschen Reitervereinigung FN im westfälischen Warendorf.

Reiten ist zwar immer noch ein von Mädchen dominierter Sport. Doch es gibt mittlerweile auch Reitschulen, die Extra-Gruppen für Jungs anbieten. „Bei uns ist mittlerweile immerhin jedes sechste Kind ein Junge“, erzählt Steinmeier. Hier lohnt sich eine entsprechende Nachfrage bei den Reitschulen.

Bei kleinen Kindern reicht es, wenn sie einmal pro Woche in die Reitschule gehen. Später ist es sinnvoll, dass sie zwei bis drei Mal wöchentlich reiten. Die Preise variieren sehr stark. Sie hängen auch davon ab, wie teuer in der jeweiligen Region die Pferdehaltung ist. Die Reitervereinigung gibt an, im Schnitt liege der Preis für Gruppenunterricht zwischen 10 und 16 Euro.

Übersicht im Internet

Bei der Wahl der Reitschule sollten die Eltern die Augen allerdings offenhalten, nicht überall ist das Angebot gut. Wichtig ist, dass Menschen – und auch Tiere einen freundlichen Eindruck machen. Muffelige Schulpferde, die vielleicht sogar nach den Kindern schnappen, sind – ebenso wie Reitlehrer mit Militärton – ungeeignet. Die Pferde sollten möglichst artgerecht gehalten werden, also in großen Boxen, in Offenställen oder auf der Weide leben. Eine Übersicht über Reitschulen gibt es auf der Internetseite der Reitervereinigung (www.pferd-aktuell.de).

Ob den Pferden Leckerli mitgebracht und gefüttert werden dürfen, sollte vorab mit der Leitung der Reitschule geklärt werden. „Bei uns dürfen die Reitschüler zwar was mitbringen, aber die Leckerlis werden gesammelt und von uns abends an alle Ponys verfüttert“, erklärt Mohr. Der Grund: Die Reitschulbesitzerin möchte gerne wissen, was ihre Ponys fressen. Außerdem kann es passieren, dass die Pferde lernen, um Leckerlis zu betteln – und dabei vielleicht auch mal schnappen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.04.2018