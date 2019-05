In unserer Sonderbeilage 'Mein Hund' vom 11. März 2019 haben wir unter anderem ein Schnupper-Schwimmen bei fitter dog Hundephysiotherapie in Edingen-Neckarhausen verlost. Seit 2009 war die Inhaberin Ute Knobloch mit ihrer mobilen Praxis unterwegs. Im Oktober 2012 erfüllte sie sich ihren Traum und eröffnete in Edingen-Neckarhausen eine eigene Praxis mit Hundeschwimmbad.

Die glückliche Gewinnerin des Schnupper-Schwimmens Silke Wehe und ihre Hündin Kyla haben diesen Gewinn vergangenes Wochenende eingelöst und hatten sehr viel Spaß im Wasser! "Es hat vor allem Kyla sehr viel Spaßgemacht - Wie es sein soll! Frau Knobloch hat das Schwimmen auf eine sehr angenehmen Art gestaltet und auch meine Kinder mit einbezogen, die ebenfalls mit Freude dabei waren! Rundum eine sehr tolle Erfahrung!", berichtete Frau Wehe unserer Kollegin Xenia Zimmermann.

Hier können Sie unser Themenspecial noch einmal lesen.