So wird auch das Körbchen blitzblank

Düsseldorf.Im Frühjahr soll nicht nur die Wohnung glänzen, sondern auch das Hundekörbchen. Am hartnäckigsten im Hundebett sind oft die Haare – und sie sollten zuerst entfernt werden. Das klappt am besten mit dem Staubsauger oder mit einer Fusselrolle. Gegen den Geruch hilft eine gründliche Körbchen-Dusche mit Kernseife oder Essigwasser. Auf aggressive Reiniger und Desinfektionsmittel sollte verzichtet werden, rät der Industrieverband Heimtierbedarf (IVH). Auch bei Hundedecken und Kissen ist weniger mehr. Die Textilien lassen sich meist in der Waschmaschine waschen, ohne parfümierte Waschmittel und Weichspüler. Damit auch das Hundespielzeug zum sauberen Bettchen passt, können viele der Spielzeuge gleich mit in die Waschmaschine. Spielzeuge aus Kautschuk oder Gummi sind noch pflegeleichter: Da reicht oft ein feuchter Lappen. tmn

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.03.2019