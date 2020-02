Und wer bekommt den Hund?

München.Hund und Katz sind geliebte Familienmitglieder, fellweiche Tröster, beste Kumpel des Menschen. Doch wenn eine Ehe auseinandergeht, haben sie denselben Status wie Auto oder Waschmaschine: Tiere sind zwar, so steht es in Paragraf 90a des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) „keine Sachen“. Aber „auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist“.

Und das ist im Scheidungsrecht der Fall: Wurden Haustiere während der Ehe angeschafft, „sind sie ein Teil des Hausrats, der zwischen den beiden ehemaligen Partnern aufgeteilt wird“, sagt Undine Krebs, Fachanwältin für Familienrecht aus München. Wo künftig Hundekörbchen, Katzenkratzbaum oder Papageienvoliere stehen, muss also unter den Eheleuten ausgehandelt werden, bevor die Scheidung vollzogen wird.

Einigung vor der Trennung

Im besten Fall können sie sich einigen: Du bekommst die Waschmaschine, ich nehme den Hund. Im schlechteren Fall tut durch den Streit ums Tier das Scheiden ganz besonders weh. Denn ein Sorge- oder Umgangsrecht, wie für Kinder vorgesehen, gibt es für Tiere nicht, erläutert Krebs.

Ist die Trennung vollzogen, gehören Hund, Katze oder Meerschweinchen einem Ex-Partner, der andere hat keine Rechte, aber auch keine Pflichten. Er darf keine Ansprüche auf regelmäßige Gassi-Runden erheben. Es kann aber auch nicht von ihm verlangt werden, Futter und Tierarztkosten mitzufinanzieren.

„Streit gibt es vor allem um finanziellen Fragen“, sagt die Scheidungsanwältin. Mancher fürchte die Kosten, mit denen vor allem bei älteren Tieren zu rechnen sei. Dann könne darüber verhandelt werden, ob Ex-Herrchen oder -Frauchen Geld zuschießt. Manchmal werden die Tiere auch zum Druckmittel, wenn es eigentlich um ganz andere Themen gehe, um die Kinder beispielsweise.

„Wer negativ aus der Scheidung herausgeht, weil er beispielsweise betrogen wurde, der versucht, dem anderen auf diese Weise eins auszuwischen“, sagt Andreas Ackenheil. Der auf Tierrecht spezialisierte Rechtsanwalt aus Mainz wird bei Scheidungen oft beratend hinzugezogen.

Das Wohl des Tieres gerate dabei schnell aus dem Blick und sollte doch maßgeblich sein für die Entscheidung, bei wem ein Haustier künftig leben soll, sagt Ackenheil: „Idealerweise setzen sich beide an einen Tisch und beraten, wer dem Tier die besten Bedingungen bieten kann.“ Ist keine Einigung möglich, entscheidet der Familienrichter.

Geprüft werde dabei, ob sich das Tier Frauchen oder Herrchen eindeutig zuordnen lasse. Der Name auf dem Kaufvertrag ist dabei nicht unbedingt relevant. Möglicherweise ist doch der andere die Bezugsperson, weil er immer mit dem Hund Gassi gegangen ist. Oder es erscheint sinnvoll, den alten Kater nicht aus seinem Revier rund um das ehemalige Familienhaus zu verpflanzen.

Gute Karten habe, wer mit Rechnungen oder anderen Dokumenten belege, dass das Tier ihm zugeordnet werden könne. Noch wichtiger sind solche Dokumente, wenn sich unverheiratete Paare trennen. Wer nachweisen kann, dass er der Eigentümer ist, bekommt das Tier. Wenn er es denn will: Nicht selten bleibt ein Tier auf der Strecke, weil keiner der Partner es mehr versorgen kann, weil in der neuen Wohnung keine Hunde erlaubt sind oder der neue Partner allergisch reagiert.

Wie viele der knapp 350 000 Tiere, die im Jahr in einem Tierheim in Deutschland aufgenommen werden, „Scheidungstiere“ sind, lasse sich zwar nicht beziffern, erklärt Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund: „Es kommt jedoch immer wieder vor.“ Das Tier im Tierheim abzugeben, sei allemal besser, als es über eine Kleinanzeige zu verkaufen, betont sie. Schließlich wisse man nicht, „ob der neue Halter wirklich passend ist“. Am besten sei es in so einem Fall jedoch bei Menschen aufgehoben, die ihm bereits vertraut sind – bei Freunden oder anderen Familienmitgliedern.

In glücklichen Jahren mag kaum jemand an eine Scheidung denken, doch eine in guten Zeiten aufgesetzte Vereinbarung kann helfen, eine bittere Auseinandersetzung ums Tier zu vermeiden.

