Zwitschernd auf Partnersuche

Wichtig ist auch, dass der Altersunterschied zwischen den Tieren nicht zu groß ist. Bevorzugt sollte es sich auch um die gleiche Art oder sogar Unterart handeln, sagt Reese. Außerdem schadet es nicht, wenn die Tiere vom Temperament und Charakter zueinander passen.

Trauerzeit bei Großpapageien

Bei der sogenannten Vergesellschaftung der Tiere gibt es große Unterschiede zwischen kleineren Vögeln, wie Wellensittichen oder Kanarienvögeln, und größeren Papageienarten. Für die kleineren Vögel sollte man möglichst schnell einen neuen Partner suchen. „Eine Trauerzeit, wie wir sie als Menschen vielleicht als angemessen empfinden würden, ist nicht notwendig“, sagt Schmitz. Je eher der verbliebene Vogel wieder Kontakt zu einem oder mehreren Artgenossen hat, umso besser.

Bei den hochintelligenten Großpapageien kann eine „Trauerphase“ von ein paar Monaten dagegen angebracht sein, sagt Tiermediziner Lukas Reese. Viele Papageien brauchen Zeit, bevor sie einen neuen Partner akzeptieren. Es sei allerdings bei diesen Vögeln ohnehin schwer, auf die Schnelle ein geeignetes neues Tier zu finden.

Gibt es einen möglicherweise passenden neuen Gefährten, ist es wichtig, die beiden Vögel langsam aneinander zu gewöhnen. „Man sollte versuchen, eine neutrale Umgebung zu schaffen“, sagt Reese. Man kann die vorhandene Voliere einfach etwas umgestalten oder neues Spielzeug aufhängen. So hat der alteingesessene Vogel etwas Ablenkung und nicht das Gefühl, sein Territorium verteidigen zu müssen.

Die Vögel sollten sich zunächst in zwei verschiedenen Käfigen aufhalten, die man am besten dicht aneinanderstellt, empfiehlt Schmitz. „So können sie sich gegenseitig sehen und hören und – wenn der Abstand verringert wird – auch direkten Kontakt durch die Gitterstäbe aufnehmen.“

Reese rät, die Käfige teilweise so abzukleben, dass die Vögel sich dem Sichtkontakt auch entziehen können. Versteckt sich eines der Tiere ständig hinter dem Sichtschutz, sei dies ein erstes Anzeichen, dass die Chemie zwischen den beiden nicht stimmt. Reagieren die Vögel jedoch mit freudiger Neugier, kann man in einem nächsten Schritt beide Käfige öffnen, so dass die Tiere interagieren können, aber weiter ihren eigenen Raum haben. „Gehen die Tiere friedlich miteinander um, fressen eventuell sogar gemeinsam an angebrachten Leckerlis, kann man ein Zusammensetzen versuchen“, sagt Schmitz.

Zurückhaltung geboten

Halter sollten sich beim Kennenlernen der beiden Tiere möglichst zurückhalten. Auch bei kleineren Streitereien unter Wellensittichen sollte man nach Ansicht von Leisentritt nicht sofort eingreifen – sofern sie klein bleiben. Am Ende dieses Prozederes stehen die Chancen gut, dass Wellensittiche und andere kleine Vögel miteinander klarkommen.

Bei Großpapageien ist die Vergesellschaftung dagegen schwieriger. Die Vögel verfügen über einen ausgeprägten Charakter. Im Idealfall haben Halter die Möglichkeit, den neuen Vogel zurückzugeben, wenn es mit dem Zusammenleben einfach nicht klappt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.03.2018