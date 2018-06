1000-Euro-Spende kommt Tieren zugute

Anzeige

„Da ich sehr oft im Vogelpark bin, weiß ich, was die Mitglieder hier für eine tolle Arbeit leisten“, erzählte Bruno Krämer, der den Verein für Vogelzucht- und Pflege mit einer 1000 Euro-Spende unterstützte. Er wählte sich zur Übergabe den Storchentag im Vogelpark aus. Der Tag ist inzwischen für viele Heddesheimer Bürger ein Familientag, der Besuch im Vogelpark obligatorisch. Bewundert wurde die neue Teichanlage, die in den vergangenen Wochen erstellt wurde. „Die Anlage ist immer in Schuss, da weiß ich, wo das Geld landet“, sagte Krämer.

17 Altstorchenpaare sind inzwischen auf der Heddesheimer Gemarkung heimisch. Dazu kommen etwa 30 Jungstörche. Im Herbst haben fünf Mitglieder von uns das Storchennest im Park bei den Teichen abgeräumt. Es war bereits 1,50 Meter hoch. „Zunächst mussten wir ein Gerüst von acht Meter Höhe bauen, um das schwere Nest sicher bearbeiten zu können.

„Insgesamt haben wir zehn Schubkarren mit Material weggefahren“, berichtete Jörg Landenberger, der 2. Vorsitzende des Vogelvereins. Die Fundstücke im Nest waren ein Beispiel dafür, was die Menschen alles in der Natur wegwerfen. „Damen-Top, Plastiktüten und Kordel, Ackerfolie und Handschuhe lagen im Nest“, so Landenberger. Nach der Putzaktion blieb auf dem Mast nur noch das Gittergerüst, so dass die Altstörche nach ihrer Rückkehr sofort wieder mit dem Nestbau begonnen haben.