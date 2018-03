14 Bewerber mit Ideen

Anzeige

Mehr Fahrradwege

Stefan Gajanovic (13), der selbst viel Sport macht, will sich in Heddesheim für mehr Fahrradwege stark machen und dadurch erreichen, dass die Jugendlichen mehr draußen unterwegs sind und sich beim Fahrradfahren auspowern können. Auch Niklas Lehmann (15) plädiert dafür, dass die Bolzplätze in Heddesheim besser beleuchtet werden.

Kevin Höfler (15) und Justin Bickel (15) liegt vor allem der Badesee am Herzen. Sie wünschen sich eine Rutsche oder Schwimminsel, von der aus die Kinder und Jugendlichen ins Wasser springen können. Samuel Spindler (13) spricht sich für eine 400-Meter-Laufbahn mitsamt Sportgeräten aus. Jonas Klumpp (15), der an der Vorstellung krankheitsbedingt nicht teilnehmen konnte, will ein offenes Ohr für die Interessen andere Jugendlicher haben und sich für diese einsetzen.

Wahl läuft bis Freitag

Dass Vorschläge des Jugendvertretergremiums auch tatsächlich umgesetzt werden, können Lesly Pfeiffer (18) und Dennis Müller (18) bestätigen. Beide wurden bereits bei der Wahl 2016 zum Jugendvertreter gewählt und treten nun ein weiteres Mal hierfür an. „Wir haben schon viel erreicht und freuen uns auf neue Vorschläge, die wir mit der Jugend hier umsetzen können“, stellt Lesly fest. Bürgermeister Michael Kessler hofft auf eine hohe Wahlbeteiligung. Gewählt werden kann heute und am Freitag im Jugendhaus, morgen im Rathaus. Ergebnisse werden am Freitag ab 19.30 Uhr im Jugendhaus verkündet. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.02.2018