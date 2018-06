1430 „Scherb“-Kinder seit 1510

Anzeige

Das Thema „Ahnensuche“ lockte mehr Besucher in die Räume der Interessengemeinschaft (IG) Heimatgeschichte in Heddesheim im Alten Rathaus, als Edith Sollich und ihr Team erwartet hatten. „Ich bin gekommen, weil ich erfahren möchte, wie ich bei der Ahnensuche vorgehen kann“, so Karin Gehrmann. Fast zwei Stunden dauerte der Vortrag von Erwin Helber aus Neckarhausen, der sich seit Jahren mit der Thematik befasst.

Wie die ersten Schritte bei der Ahnensuche aussehen können, erläuterte der Experte anhand einer selbst erstellten Ahnentafel „Vorfahren von Johannes Reichert aus Heddesheim“. Er sparte dabei nicht mit Tipps und informierte auch über Geschichtliches. Seine erstellte Ahnentafel beginnt bei Hans Scherb (geboren um 1510) und endet bei Johannes Reichert (starb im Oktober 2016). Bis 2016 hatten Hans und Barbara Scherb insgesamt 1430 Nachkommen, dazu kommen noch etwa 200 eingeheiratete Schwiegerkinder. Helber führte aus, dass der Name „Gallois“ über viele Generationen im Sippenbuch steht. Die meisten „Ur“-Heddesheimer haben Gallois als Vorfahren. Die Gallois, ein französischer Adel, sind wahrscheinlich bereits vor dem Dreißigjährigen Krieg nach Heddesheim geflohen. Der Name sei jedoch in den Sippenbüchern „ausgestorben“.

Daten auf CD

Auf Kaiser Ferdinand I. (Konzil von Trient 1562) ist das Führen der Kirchenbücher durch Priester und Pfarrer zurückzuführen. Das reformierte Württemberg und die Markgrafschaft Baden begannen bereits 1556 damit. Referent Helber kam auch auf den Dreißigjährigen Krieg zu sprechen. In der Kurpfalz seien alle Kirchenbücher vor 1648 verlorengegangen.