150 Jahre mit „Missa brevis“ gefeiert

„So viele Besucher wie heute waren schon lange nicht mehr beim Gottesdienst in St. Remigius“, diesen Satz hörte man nach dem Festgottesdienst am Ostersonntag sehr oft von den Besuchern. Der Anlass war auch dementsprechend.

„Wir feiern in diesem Jahr unser 150-jähriges Bestehen. Der Höhepunkt ist die Missa brevis in C von Wolfgang Amadeus Mozart“, sagte Margarete Gründler, die Sprecherin des katholischen Kirchenchors.

Die Empore auf der die Orgel steht, war proppenvoll. Neben dem Organisten Christoph Liebig fanden hier die Streicher Barbara Mauch-Heincke, Michael Heincke, Marianne Mauch, die Trompeter Lothar Blüm und Manuel Jandl sowie Chris Dobirr an der Pauke ihren Einsatzort.

Lobende Worte

Die Solisten waren Bernadette Pack, Sopran, Kathrin Schmollinger, Alt, Joachim Junghans, Tenor und Hugo Stegmüller, Bass. Dazu kam der gut aufgelegte Chor. Die Gesamtleitung lag in den Händen von Sabine Weil, der langjährigen Dirigentin des Kirchenchors von St. Remigius. Den Gottesdienst zelebrierten Pfarrer Matthias Stößer und Diakon Tomas Knapp. Sie fanden lobende Worte für die Musiker. Margarete Gründler sagte nach dem Gottesdienst: „Das Empfinden auf der Empore mit Blick auf den Altar ist viel tiefer als ein Auftritt auf einer Bühne“.

Der starke, langanhaltende Beifall der Gottesdienstbesucher zeigte, es war ein besonderer Gottesdienst mit hochkarätigen Musikern.

