178 000 Gäste im "Corona-Sommer" am Heddesheimer Badesee

Insgesamt 178 370 Besucher zählten Badesee-Betriebsleiter Christopher Di Vita und sein Team in der abgelaufenen Saison 2020 am Heddesheimer Badesee. Das teilte die Gemeindeverwaltung jetzt mit. „Durch die Corona-Krise musste der gewohnte Badebetrieb in besonderer Weise stattfinden“, heißt es in der der Presseinformation. So konnte der Badesee in diesem Jahr erst Mitte Juni eröffnen. Aufgrund des guten Wetters dauerte die Saison dafür bis 20. September.

Insgesamt bleib die Zahl der Badeseegäste weit unter dem langjährigen Durchschnitt. Im letzten Jahr hatte der See 253 000 Besucher. Die zulässige Besucherzahl mussten aufgrund der Verordnungen stark eingeschränkt werden. Mit rund 2700 verkauften Saisonkarten für Einzelpersonen und rund 600 verkauften Saisonkarten für Familien mussten der Verkauf der Saison- und Familienkarten ab 1. Juli eingestellt werden, erinnert die Verwaltung.

„Aufgrund der Pandemie-Situation und den einzuhaltenden Regularien konnte der Verkauf der Eintrittskarten in diesem Jahr leider nur über die „eTicket-App“ erfolgen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Die App war bekanntlich ein Projekt im Rahmen der Digitalisierungsstrategie der Gemeinde Heddesheim und wurde im vergangenen Jahr gestartet.

Die Nachfrage der Einzeleintrittskarten war sehr groß und oft waren die zur Verfügung gestellten Karten in wenigen Minuten ausverkauft - was auch für Kritik bei Interessenten sorgte, die leer ausgingen. In der Regel schaltete die Gemeinde aber während jeden Tages immer wieder Tickets frei, sobald es die Zahlen erlaubten. Das Maximum von 3000 Gästen auf einmal sei jedenfalls auch an den heißen Tagen nicht erreicht worden, informierte das Rathaus Mitte August.

Bereits jetzt sind nach Auskunft der Verwaltung die Arbeiten für die Saison 2021 im Gange: „Über den Winter werden wieder mehrere kleine Investitionen auf dem Badeseegelände getätigt“. Das nächste „Sommerfest am See“, das in diesem Jahr abgesagt werden musste, soll am 7. August 2021 stattfinden. red

