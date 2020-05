2021 wird wieder gefeiert

Mit dem Verbot für die Durchführung von Großveranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie, zunächst bis zum 31. August, musste die Gemeinde Heddesheim auch die für die Sommermonate geplanten Veranstaltungen absagen. Dazu gehörten auch das Dorfplatzfest im Juli sowie das Sommerfest am See, das wieder Anfang August stattfinden sollte. Kleiner Trost für alle, die gerne dabei gewesen wären: Es stehen bereits die Fest-Termine für das kommende Jahr fest.

„In Vorfreude auf einen veranstaltungsreichen Sommer 2021 mit Musik, Tanz, belebten Plätzen und dem Zusammenkommen von Jung und Alt, konnten in Heddesheim in Abstimmung mit allen Beteiligten und Dank deren Engagement bereits neue Termine für die entfallenen Veranstaltungen gefunden werden“, schreibt die Gemeinde. Das Sommernachtskonzert mit den Starkenburg Philharmonikern findet demnach am 17. Juli 2021 auf dem Dorfplatz statt. Schon eine Woche später, am 24./25. Juli 2021, veranstaltet die Gemeinde das „Heddesema Dorffeschd“ mit Livemusik und Angeboten auf drei Plätzen in der Ortsmitte. Den Abschluss der Open Air-Veranstaltungen im Sommer bildet das Sommerfest am See, terminiert für den 7. August 2021. red/agö

