21 Künstler stellen im Bürgerhaus aus

Gleich 21 Künstler präsentieren ab Freitag, 10. Mai, ihre Werke im Bürgerhaus Heddesheim. Bei „stART – Kunst im Ort“ kann man Bilder in den bekannten Maltechniken, Skulpturen und Drucktechniken bestaunen. Ebenso präsentieren die Künstler selbst ihre Werke und stehen für Fragen zu Verfügung. Organisiert wird die Ausstellung vom Kunsterverein Heddesheim.

Vernissage ist am 10. Mai um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Am darauffolgenden Samstag, 11. Mai, gibt es zwischen 14 und 18 Uhr neben der Kunst auch Kaffee und Kuchen aus der Künstler-Backstube, und am Sonntag von 11 bs 13 Uhr einen musikalischen Frühschoppen mit Weißwurst und Brezeln. Die Musik kommt hierbei von der Gruppe „Honneysuckle Twins“. Die Ausstellung im Bürgerhaus ist am Sonntag bis 18 Uhr geöffnet. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.05.2019