24 Container Müll – Tendenz steigend

458 Kilo: So viel Müll warf jeder Deutsche im Jahr 2016 weg: Ein Durchschnittsergebnis, das das Umweltbundesamt errechnete. Über die Zusammensetzung des Abfalls, über den Vergleich mit anderen Ländern oder auch die Auswirkungen auf die Umwelt konnten sich die Heddesheimer bei einem Stand des BUND-Ortsverbands auf dem Wochenmarkt informieren.

Er war Teil einer Gemeinschaftsaktion mit dem Bauhof, die bereits seit 20 Jahren regelmäßig stattfindet. Etwas mehr Resonanz hätten sich Vorsitzende Maria Landenberger und ihre Mitstreiterinnen Susanne Warmuth und Johanna Fath allerdings gewünscht, hatte das Infomaterial doch einen ganz direkten Bezug zum Ort: Zu sehen waren nämlich auch Zeitungsberichte sowie Bilder von der BUND-Aktion „Saubere Flur“.

Bemerkenswert, welche Gegenstände da eingesammelt wurden: Autoreifen, Elektroschrott, Möbel, Bodenbeläge und Plastik. „Der gefundene Müll kann kostenlos abgegeben werden“, betonte Landenberger, die die „wilde“ Entsorgung umso unverständlicher fand. Zudem würden Firmen wie Elektro Kemmet die Möglichkeit bieten, Kleinelektroschrott abzugeben.

Größere Geräte nehme die AVR in Hirschberg an, die zudem alle Abfuhrtermine aufliste. Eine weitere Zahl kam vom Bauhof: Jedes Jahr, so Leiter Wolfgang Unverricht, würden auf der Gemarkung etwa 24 Container wild entsorgten Mülls eingesammelt - Tendenz steigend. Er sprach sich für stärkere Kontrollen aus: Höhere Bußgelder allein würden da wenig Abhilfe schaffen.

Auch eine andere Art der „Entsorgung hat nach seiner Beobachtung zugenommen: Dass fremde Personen nämlich zum angemeldeten Sperrmüll einfach weiteren Abfall dazu stellen - mit der Folge, dass diese Gegenstände dann nicht mitgenommen würden. Etwa, wenn jemand neben dem Sperrmüll Elektrogeräte oder Schrott ablade.

Oder aber, ergänzten die BUND-Mitglieder, dass Restmüll in der Biotonne entsorgt werde.Sie hatten ein „Müll-Quiz“ vorbereitet. „Wie lange braucht eine Plastiktüte bis sie zerfällt“, lautete eine Aufgaben, eine andere fragte nach der Unbedenklichkeit von Papiertüten.

Zu gewinnen gab es Leinenbeutel und Wachstücher, die sich vielfältig einsetzen lassen. „Einpacken lässt sich bis auf Fisch und Fleisch mit diesen Wachstüchern fast alles“, erklärte Warmuth: „Etwa Käse, Butterbrote und Gemüse.“Auch wenn mehr Bürger hätten mitmachen können, waren sich die Veranstalter doch einig: Die Leute müssten angesprochen und immer wieder für das Thema sensibilisiert werden. fase

