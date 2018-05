40. Auflage soll zugleich die letzte sein

Anzeige

Nach bescheidenen Anfängen mit 28 Teilnehmern stieg deren Zahl 1990 auf stolze 131. Im vergangenen Jahr waren es immerhin noch 64, doch die Tendenz ist fallend. „Steingärten nehmen überhand“, hat auch Gartenfreund Friedrich Klein beobachtet. 40 Jahre seien eine runde Sache, ergänzt Ingrid Bach. „Alles hat seine Zeit. Man sollte nicht zwanghaft an etwas festhalten.“ Trotzdem hat sie ein wenig gemischte Gefühle, wenn sie an das Ende denkt.

„Das war eine schwierige Entscheidung“, bekennt Gartenfreunde-Chef Michael Wühler, spricht aber ebenfalls vom richtigen Zeitpunkt. „Die Leute werden immer älter“, nennt sein Vize Friedrich Klein einen weiteren Grund für das nachlassende Interesse. „Junge Leute machen das nicht mehr“, glaubt Ingrid Bach. Viele Vorgärten seien weggefallen, um Parkplätze zu schaffen. Und in den Neubaugebieten habe ohnehin nie jemand mitgemacht. Obwohl es auch dort schöne Gärten gibt, wie Kessler schnell nachschiebt.

Pokal zu gewinnen

Nichtsdestotrotz kündigt der Bürgermeister an: „Wir wollen in diesem Jahr noch einmal einen schönen Wettbewerb machen.“ Wer dabeisein will, kann sich ab sofort im Bürgerservice im Rathaus anmelden. Dem Sieger winkt ein Pokal. Zudem gibt es Preise in Form von Gutscheinen über 100, 75 und 50 Euro zu gewinnen. Der Blumenschmuck in der Gemeinde bleibt ebenfalls ein Ziel aller Beteiligten. „Wir wollen Heddesheim auch in Zukunft begrünen und farblich gestalten“, versichert Kessler. So geht beispielsweise auch die Grünpaten-Aktion weiter. Ehrenamtliche kümmern sich dabei um öffentliches Grün. Rund 60 bis 70 solcher Paten gibt es derzeit. „Das wollen wir wieder neu beleben“, kündigt der Bürgermeister an. Gut möglich, dass sich die Gartenfreunde künftig an der landesweiten Aktion „Tag der offenen Gartentür“ beteiligen, wenn es den Blumenschmuckwettbewerb nicht mehr gibt, wie Michael Wühler auf Nachfrage des „MM“ erklärt.

