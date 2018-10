50 Jahre Treue und Verbundenheit

Für 50-jährige Treue hat die VR Bank Rhein-Neckar 15 Mitglieder beim Bankforum in der Nordbadenhalle Heddesheim geehrt. Vorstandsmitglied Michael Düpmann gratulierte den Jubilaren und überreichte neben Urkunden und Ehrennadeln persönliche Geschenke.

Die langjährige Verbindung beruhe auf Gegenseitigkeit, so Düpmann. Die Verbundenheit der Mitglieder zeuge „von dem hohen Vertrauen, das unsere Jubilare ihrer Bank entgegengebracht haben – und noch entgegenbringen“, sagte er vor den rund 1200 Mitglieder und Kunden beim VR-Bankforum in Heddesheim, das in diesem Jahr von Kabarettist und Musiker Arnim Töpel begleitet wurde.

Nach Angaben der VR Bank Rhein-Neckar halten mehr als 87 000 Mitglieder der Genossenschaftsbank bereits seit Jahrzehnten die Treue.

Die in Heddesheim geehrten Jubilare: Margarete Bozek aus Mannheim, Fritz Engelmann aus Hemsbach, Günther Frank aus Edingen, Peter Graf aus Heddesheim, Gerhard Hildenbrand aus Mannheim, Wolfgang Horst aus Mannheim, Johann Kellner aus Heddesheim, Horst Kerschbaum aus Mannheim, Hans Klemm aus Heddesheim, Adolf Koch aus Edingen, Johanna Martin und Otto Martin aus Mannheim, Kurt Mayer aus Ilvesheim, Hildegard Moos aus Heddesheim und Adolf Schnitzer aus Ladenburg. red

