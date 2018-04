500 Euro für schnelle Hilfe

Anzeige

„In den vergangenen Jahrzehnten hat sich der VdK vom ehemaligen Kriegsopferverband zu einem großen, modernen Sozialverband entwickelt“, erklärte Wolfgang Nase bei der Übergabe einer 500 Euro-Spende. Gemeinsam mit Nase übergab Silvia Stimson vom Heddesheimer VdK-Vorstand den Betrag an Pfarrer Dierk Rafflewski, Andreas Böhm und Petrus van Nunen, vom Heddesheimer Ökumenischen Sozialfonds.

Die Bezeichnung „Verband der Kriegsbeschädigten“ wird nicht mehr verwendet – die einprägsamen Buchstaben „VdK“ sind für Deutschlands größten Sozialverband mit mehr als 1,8 Millionen Mitgliedern geblieben. Heute heißt der Verband offiziell „Sozialverband VdK Deutschland e. V.“. „Beim VdK dürfen alle mitmachen, keiner muss draußen bleiben, Unterschiedlichkeit soll zum Miteinander werden“, sagte Nase und meinte: „Der Ökumenische Sozialfonds unterstützt Heddesheimer Bürger in Not. Das ist eine sehr gute Sache“.

Pfarrer Dierk Rafflewski dankte den Spendern und versprach, sorgsam mit den Mitteln umzugehen. „Dank der Mitarbeit des Sozialamts Heddesheim wird bei jeder Anfrage schnell geklärt, ob vorrangige Leistungen, wie Sozialhilfe, in Anspruch genommen werden können. So stellen wir sicher, dass die Mittel des Ökumenischen Sozialfonds Heddesheim Menschen in Not erreicht“, so Rafflewski. diko