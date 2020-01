60 Minuten lang Ruhe – nur ein frommer Wunsch

Michel will eigentlich nur eine Stunde Ruhe, um seine Jazz-Platte anzuhören, doch sein liebes Umfeld verhindert seinen lang ersehnten, frommen Wunsch. Der französische Dramatiker Florian Zeller lässt dem Hauptdarsteller, Timothy Peach, diese Ruhe aber nicht. „Ich hab sie, das ist der schönste Tag in meinem Leben“, jubelt Michel glücklich, als er seine Lieblingsschallplatte auf einem Flohmarkt gefunden hat.

Doch er ahnt nicht, was auf ihn zukommt. Seine Frau und deren Freundin, sein Sohn, sein Nachbar, sein Freund und der Klempner verhindern die Umsetzung seines Plans und den ersehnten Hörgenuss. Jahrelang hat Michel überall nach dieser Platte gesucht, jetzt, als er sie endlich gefunden hat, wird ihm die Zeit, die er so gerne alleine mit seiner Musik verbringen will, nicht gegönnt.

In dem lebhaften Stück „Eine Stunde Ruhe“, in dem Intrigen, Ausreden und Lügen zu allerlei Verwirrungen führen, kommt der Humor nicht zu kurz. Die Hauptrolle spielt der 1963 in München geborene Timothy Peach. Sein Vater ist Engländer, seine Mutter Deutsche. Er studierte in der bayerischen Hauptstadt die Fächer Germanistik, Geschichte und Theaterwissenschaften. Er ist in vielen Rollen im Fernsehen zu sehen und hat sich in Serien einen Namen als „Frauenschwarm“ gemacht.

Seine Ehefrau Nathalie wird von Alexa Wiegandt dargestellt. Die vielseitige Schauspielerin ist auch Mitglied in zwei Jazzbands. Dem Ensemble gehören noch Saskia Valencia, Benjamin Kernen, Johannes Lukas, Thomas Koll und Reinhard Froboes an.

Statt Ruhe erleben die Zuschauer im erneut ausverkauften Bürgerhaus ein chaotisches und lebendiges Spiel auf der Bühne. Eheliche, uneheliche, väterliche, freundschaftliche und nachbarliche Beziehungen werden auf die Probe gestellt. So wird aus der ersehnten Stunde ein zweistündiges Spektakel. Im Mittelpunkt das Paar Nathalie und Michel. Sie reden miteinander, aber meistens aneinander vorbei. Floskeln sind oftmals Inhalt ihrer oberflächlichen Gespräche. Ihr Sohn wird von beiden ganz verschieden gesehen. Während der Vater den gesellschaftskritischen Junior als Versager sieht, nimmt ihn die Mutter in Schutz.

Gefühle und Probleme

Sie möchte über Gefühle und Probleme reden, während das für ihn keine Themen sind. Es staut sich einiges auf, bis der Kessel dann explodiert und alles aus Ehefrau Nathalie heraussprudelt. Dazwischen platzen auch noch ein Wasserrohr und ein redseliger Nachbar.

Ein lange zurückliegender Seitensprung entzündet ein Feuer, das zu einem Flächenbrand wird. Sitte und Moral werden geheuchelt, bis es zu einem reinigenden Gewitter kommt und die Geheimnisse und Verwirrungen offen auf dem Tisch liegen. Und am Ende zeigt das Publikum mit einem langanhaltenden Applaus, wie sehr ihm die Komödie gefallen hat.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.01.2020