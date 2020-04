65 Jahre durch Höhen und Tiefen

Beim Kerwetanz im legendären „Gasthaus zum Hirsch“ in Heddesheim haben sich Juliana, geborene Trapp, und Heinz Hoffmann kennengelernt – heute sind sie seit 65 Jahren verheiratet. „Liebe auf den ersten Blick war es nicht“, verrät die Jubilarin, die man nur als „Julche“, sowohl in Wallstadt als auch in Heddesheim, kennt. Beide erinnern sich aber noch an die „Swing-Stars“, die damals für die richtige Tanzmusik sorgten. „Die Männer um den Kellers Willi waren einfach klasse“, sagt Julche, die 1932 in Heddesheim zur Welt kam und hier zur Schule ging.

Ehemann Heinz wurde 1931 in Mannheim geboren. Er besuchte die Schule in Wallstadt und erlernte den Beruf des Zimmerers, den er gerne ausübte. Julche Hoffmann war in der Produktion in der Weinheimer Bürstenfabrik beschäftigt. Getraut wurden die beiden in der evangelischen Kirche in Heddesheim vom damaligen Pfarrer Fuchs.

„Es war nicht immer leicht“, erzählen die Jubilare. „Wir haben gemeinsam Höhen und Tiefen erlebt.“ Sohn Ralf wurde 1957 geboren, inzwischen vergrößern die Enkel Christian und Florian die Familie. Ihre erste gemeinsame Wohnung bezogen Julche und Heinz Hoffmann in Wallstadt, 1964 kamen sie nach Heddesheim. Heinz Hoffmann war 60 Jahre Sänger beim Gesangverein Liederkranz in Wallstadt, verstärkte den 2. Bass. Für seine Treue wurde er mit Ehrungen ausgezeichnet. Julche war in Wallstadt die „Theatermutter“. 50 Jahre stand sie aktiv auf der Bühne, führte Regie, half beim Bühnenbild und war auch als Souffleuse anerkannt. Sie hat auch heute noch immer einen lockeren Spruch auf den Lippen, ist mit Humor gesegnet.

Beide waren Handballfans, haben unzählige Spiele beim Arbeiter-Turnerbund gesehen. Gerne erinnert sich das Paar an die Vereinsausflüge. Julchen Hoffmann sorgte an den Abenden oft für gute Stimmung. „Sie hatte immer einen Koffer mit Klamotten dabei, für die Unterhaltung am Abend. Sie hat organisiert und spielte die Hauptrolle“, erzählt der Jubilar. Beide sind Familienmenschen und stolz auf ihre zwei Enkel. Dankbar sind sie Schwiegertochter Barbara und Sohn Ralf, die eine große Stütze seien.

Die geplante Feier der Eisernen Hochzeit muss wegen der aktuellen Lage verschoben werden. „Wir bedauern das natürlich. Jetzt wo Heinz nach einer schweren Krankheit wieder auf dem Damm ist“, sagt die Ehefrau, die eine liebevolle Pflegerin ist. „Wenn es geht, werden wir das Fest nachholen“, hoffen beide und wünschen sich noch einige gemeinsame Jahre bei bester Gesundheit. diko

