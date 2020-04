676 Personen im Kreis infiziert

Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es mittlerweile 676 bestätigte Corona-Fälle. Das sind 24 mehr als am Vortag. Das teilte das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Freitag mit. 13 Menschen im Rhein-Neckar-Kreis sind bereits an einer Infektion gestorben, zuletzt am Donnerstag ein über 70 Jahre alter Mann. 246 Personen gelten als genesen. In Edingen-Neckarhausen gibt es 18 bestätigte Fälle, acht Personen sind wieder gesund. In Heddesheim gibt es 16 Infizierte, drei Menschen gelten als genesen. Hirschberg meldet 18 Fälle und fünf Genesene. In Ilvesheim gibt es acht Infizierte, hier sind fünf wieder gesund. Ladenburg hat elf Fälle, vier sind genesen. Aus Schriesheim sind 16 Fälle bekannt, fünf Menschen sind wieder gesund.

In Heidelberg gibt es einen zweiten Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Es handelt sich dabei um einen mehr als 60 Jahre alten Mann. Er starb am Donnerstag in einer Heidelberger Klinik.

Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, das auch für die Stadt Heidelberg zuständig ist, hat unter Leitung des Uniklinikums Heidelberg eine gemeinsame Koordinierungsstelle für Ärzte eingerichtet. Mit einer Software bekommen sie den Überblick, wo im Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg Kapazitäten in den Krankenhäusern vorhanden sind. Aktuell werden rund 370 Betten für Corona-Patienten koordiniert. Aktuell sind davon laut Landratsamt etwa 140 mit solchen Patienten belegt. tge

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.04.2020