80 000 Euro Mehrkosten

Die Keimbelastung des Trinkwassers im Juli verursachte dem Wasserverband Obere Bergstraße zusätzliche Kosten von voraussichtlich rund 80 000 Euro. Diese Schätzung teilte Verbandsvorsitzender Michael Kessler in der jüngsten Versammlung mit. „Es sind noch nicht alle Rechnungen da“, schränkte er ein. Bekanntlich hatte der Verband nach Bekanntwerden der schlechten Wasserwerte im Juli zunächst ein Abkochgebot erlassen und dann mit der Chlorung begonnen. „Wir haben alles auf den Prüfstand gestellt“, erinnerte Kessler in seinem Bericht an „umfangreiche Reinigungs- und Recherchearbeiten“.

Ursache bleibt unklar

Zwar habe man die Verkeimung nach einigen Tagen örtlich eingrenzen und den betroffenen Behälter vom Netz nehmen können, die Ursache wurde aber nicht ermittelt: „Das wird im Unklaren bleiben“, bedauerte Kessler. Er dankte allen, die in jenen Tagen bei der Problembewältigung geholfen haben, auch der Feuerwehr für ihre Durchsagen zur Information der Bevölkerung.

Größte Maßnahme der zurückliegenden Monate war die Sanierung des Übergabeschachts bei den Hochhäusern in Heddesheim, erinnerte er in seinem Bericht weiter. Rund 250 000 Euro investierte der Verband in diese „komplizierte Maßnahme“, die viel Nachtarbeit erforderte.

Auf rund 300 000 Euro belaufen sich die Investitionen 2020. Allein die Hälfte davon fließt in die bereits begonnene Erneuerung der Datenübertragung. Außerdem sollen für rund 100 000 Euro im Niederzonenbehälter Klappen saniert werden. Rund 250 000 Euro neue Kredite sind im Wirtschaftsplan festgesetzt. agö

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.12.2019