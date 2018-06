88 Anmeldungen, 56 Plätze

Anzeige

„Konzept wird geschätzt“

Die große Nachfrage führt Drescher auf das Schulkonzept der Gemeinschaftsschule in Heddesheim zurück. Die Schwerpunktsetzung auf die individuelle Förderung mit kontinuierlicher Lernberatung und das vielfältige Werkstattangebot im Ganztagsbereich, in dem sich viele Ehrenamtliche und Vereine engagieren, würden nicht nur von Heddesheimer Eltern geschätzt. Auch die Motivation aus dem Kollegium heraus, im Team Schule verändern zu wollen, ohne Bewährtes über Bord zu werfen, sieht Drescher als Element dieses „gelingenden Schulentwicklungsprozesses“. Gleiches gelte für den Schulträger, die Gemeinde Heddesheim, die die Schule „immer bestens unterstützt“.

Der neue Jahrgang ist der insgesamt vierte an der Karl-Drais-Gemeinschaftsschule, die zum Schuljahr 2015/2016 in Heddesheim an den Start gegangen ist. Die Gemeinschaftsschüler der „ersten Stunde“ kommen somit im Herbst in die achte Klasse.

