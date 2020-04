900 000 Euro für Projekte im Ortskern

Für Erneuerungen und Umgestaltungen im Ortskern erhält Heddesheim weitere 900 000 Euro aus dem Städtebau-Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg. Das kündigten die Landtagsabgeordneten des Wahlkreises Weinheim, Uli Sckerl (Grüne) und Julia Philippi (CDU), am Mittwoch in zwei Pressemitteilungen an.

„Wir freuen uns natürlich sehr“, kommentierte Heddesheims Bürgermeister Michael Kessler die Nachricht, dass die für das Sanierungsgebiet Ortskern III beantragten Mittel genehmigt wurden. „Damit wird anerkannt, dass es sich um ein wichtiges Projekt handelt und dass wir als Gemeinde sehr umsetzungsorientiert da rangehen.“ Laut Kessler handelt es sich inzwischen um die zweite Tranche an Fördermitteln für dieses Sanierungsgebiet. Bereits 2017 konnte die Gemeinde dafür 900 000 Euro einstreichen. Das Geld floss in den vergangenen Jahren hauptsächlich in die Umgestaltung des Bürgerhaus-Umfelds. „Wir haben also schon viel Geld ausgegeben“, unterstrich Kessler, dass die Mittel nicht gehortet, sondern investiert werden.

Weitere Areale im Fokus

Ein weiterer und künftiger Fokus von Ortskern III liege nun auf dem Gebiet zwischen Unterdorf- und Schulstraße, das in den kommenden Jahren neu geordnet und aufgewertet werden soll. Auch eine Umgestaltet des Areals der früheren Bäckerei Bosch an der Einmündung zur Lissenstraße gehört zu den Zielen. Private Hauseigentümer können bei Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen ebenfalls eine finanzielle Unterstützung erhalten.

Laut der Mitteilungen der Landtagsabgeordneten stehen insgesamt rund 265 Millionen Euro aus Landes- und Bundesmitteln für 396 Maßnahmen in den Gemeinden des Landes zur Verfügung. Neben Heddesheim erhalten im Wahlkreis auch Laudenbach (280 000 Euro) und Weinheim (800 000 Euro) Geld für Sanierungsprojekte. Die Schwerpunkte der diesjährigen Städtebauförderung reichen von der Schaffung und der Erhaltung von Wohnraum bis hin zum Klimaschutz.

