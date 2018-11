94-jähriger traf schon auf einen Hai

Roland Wiedemann (2.v.l.) mit Horst Hoppner (v.l.), Heinrich Busse und Walter Lorenz vom Skiclub. © Kolb

Den Wahlspruch von Roland Wiedmann nimmt man ihm gerne ab: „Fange nie an aufzuhören und höre nie auf anzufangen.“ Bei der Überreichung der Sportabzeichen durch den Skiclub Heddesheim (SCH) stand der 94-Jährige zum wiederholten Mal im Mittelpunkt. „Heute überreichen wir Dir zum 30. Mal das Sportabzeichen“, sagte Horst Hoppner vom Skiclub, und die Sportler im Bürgerhaus applaudierten Wiedemann aus vollem Herzen.

„Sport wurde in unserer Familie großgeschrieben“, berichtete der Allroundsportler, der 1972 mit Ehefrau Herta nach Heddesheim zog. In Leitmiritz im Sudetenland wurde Roland Wiedemann in eine Lehrerfamilie geboren. Nach dem Kriegsabitur ging er freiwillig zu den Fallschirmjägern, wurde in Afrika eingesetzt und von den Amerikanern in Gefangenschaft genommen. „Drei Jahre verbrachte ich in den Staaten als Kriegsgefangener“, berichtete Wiedemann.

Bis Frühjahr noch getaucht

Zunächst war er begeisterter Geräteturner und spielte Handball. Tauchen war seine Leidenschaft. „In allen Weltmeeren war ich tauchen“, so der ehemalige Kaufmann, der in der Lebensmittelbranche sein Geld verdiente. Gejoggt hat er schon immer, auch in Heddesheim. Beim Tennisclub erlernte er 1972 den weißen Sport und war der erste Surfer am Badesee. „Bürgermeister Fritz Kessler sah mir dabei zu und freute sich diebisch, wenn ich vom Brett flog“, erinnert sich der rüstige Senior.

1981 gründete er in Heddesheim eine Radrenngruppe, die heute mit knapp 50 Fahrern immer noch aktiv ist. In drei Wochen fuhr er mit dem Rennrad um Deutschland. „Da hat es immer geregnet“, schmunzelt Wiedemann, und Ehefrau Herta erzählt: „Da haben die Sportkameraden geglaubt, er würde umkehren.“ Sie wusste schon damals: „Aufgeben gibt es bei Roland nicht.“ Das Tauchen musste Wiedemann in diesem Frühjahr aufgeben. Die Ohren machen nicht mehr mit. „Immerhin kam ich auf über 1 000 Tauchgänge“, sagte er stolz. An die Begegnung mit dem Hai in Thailand erinnert er sich und berichtet: „Die machen nichts, der hat sich an mir nicht gestört.“ Der Sport war für Wiedemann, der im Augustinum in Heidelberg lebt, eine Sucht. Noch immer schwimmt er jeden Morgen um 6.30 Uhr 400 bis 500 Meter, seine Herta macht in der Zeit Aquajogging. Zweimal pro Woche leitet er eine Wandergruppe im Wald auf dem Emmertsgrund in Heidelberg. „Wir laufen eine bis eineinhalb Stunden.“

Dass er nach Heddesheim kam, betrachtet er als großen Glücksfall. „Heddesheim ist eine tolle Sportgemeinde, da wird für die Sportler alles geboten“, sagt Wiedemann, der auch an diesem Abend ein beliebter Gesprächspartner im Kreise seiner Sportkameraden war. diko

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.11.2018