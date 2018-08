Ärztehausbau startet am Dienstag

So soll das Ärztehaus in Heddesheim aussehen. © udo richter. heilbronn

Seit gestern steht der Termin fest: Der Neubau des Ärztehauses an der Ecke Schaafeck-/Werderstraße in Heddesheim beginnt am kommenden Dienstag, 28. August. Mit einem ersten Spatenstich soll das Projekt in Angriff genommen werden. Das teilte Manfred Gebert dem „MM“ mit. Wenn alles nach Plan läuft, können Ärzte und Apotheken bis Ende 2019 in das neue Domizil einziehen.

Um den Rohbau kümmert sich die Firma Nur aus dem benachbarten Viernheim. Sie wird also in Kürze die Bagger rollen lassen und mit dem Bau beginnen. Rund sechs Millionen Euro steckt ein Investor in das Ärztehaus, das aus zwei aneinandergesetzen Häusern besteht. Waren die Dächer anfangs steiler geplant und damit mehr an die Scheunenbebauung angelehnt, sind sie nun etwas leichter geneigt.

Auf 1500 Quadratmetern finden mehrere Ärzte Platz, darunter auch ein Orthopäde, der zusätzlich zu seinem Hauptsitz in der Region eine Zweigpraxis in Heddesheim eröffnen will. Neu in der Gemeinde vertreten sein werden ferner ein Anästhesist, ein Zahnchirurg und ein Hörgeräteakustiker

„Wir haben auf jeden Fall einen Mehrwert erreicht“, sagte Bürgermeister Michael Kessler bereits im Juli 2017, als der Gemeinderat die aktuellen Pläne für das Vorhaben billigte. FDP-Fraktionschef Frank Hasselbring sieht das nicht ganz so positiv. „Wir hatten gehofft, wir könnten die medizinische Versorgung stärker erweitern“, sagte er kürzlich im Sommerinterview mit dem „MM“: „Ein Umzug von Ärzten ist kein Fortschritt. Aber es ist dennoch kein Fehler, dass das Haus kommt.“

Die Belegung mit Ärzten war das größte Problem bei dem Objekt. Denn Neuzulassungen vergibt die Kassenärztliche Vereinigung nach Angaben der Projektentwickler nicht. Deren einzige Chance besteht darin, bereits praktizierende Ärzte zu einem Umzug zu bewegen oder solche zu finden, die die Praxis eines Kollegen übernehmen, nicht aber dessen Räume.

Zu den Trümpfen, mit denen die Projektentwickler dabei überzeugen können, gehören der barrierefreie Zugang, ein Aufzug und die Parkplätze in der Tiefgarage. Allerdings können nicht alle erforderlichen Stellplätze auf dem Grundstück selbst nachgewiesen werden. Deshalb sollen auch im Umfeld zusätzliche Parkmöglichkeiten geschaffen werden.

Noch sind zwei Einheiten frei. „Wir wünschen uns dafür natürlich ebenfalls Ärzte oder Anbieter aus dem medizinnahen Sektor“, erklärt Gebert und gibt sich zuversichtlich, auch diese zu finden, denn: „Die Lage an der Ecke ist optimal, da fahren viele vorbei, man wird also gesehen.“ Ein Sanitätshaus könnte er sich im Erdgeschoss sehr gut vorstellen, als Ergänzung zu Ärzten und Apotheke. Dann gäbe es jede Menge Gesundheit unter einem Dach.

