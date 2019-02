Ab Montag zu viel Nitrat im Wasser

Ab Montag, 25. Februar, sollten Bürger in Hirschberg und Heddesheim etwa zwei Wochen lang kein Leitungswasser zur Zubereitung von Babynahrung verwenden. Wie der Verband Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße mitteilt, kann in dieser Zeit der Grenzwert des Nitratgehalts von 50 Milligramm pro Liter nicht eingehalten werden. Grund sind Arbeiten am Tiefbrunnen des Lobdengauverbandes Ladenburg. Aus diesem Tiefbrunnen mischt der Verband Obere Bergstraße nitratarmes Wasser dem nitratreicheren aus den eigenen Flachbrunnen zu, um die Abnehmer in Heddesheim und Hirschberg zu beliefern.

Vorsicht bei Baby-Nahrung

Der Tiefbrunnen des Lobdengauverbands müsse wegen dringend notwendiger Umbau- und Unterhaltungsarbeiten für rund zwei Wochen außer Betrieb genommen werden, teilt die Gruppenwasserversorgung mit. Für die Zubereitung von Säuglingsnahrung sollten die Bürger in dieser Zeit im Handel erhältliches Wasser verwenden, das mit dem Hinweis „besonders geeignet für die Säuglingsnahrung“ gekennzeichnet ist. Fragen hierzu beantwortet das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises unter der Telefonnummer 06221/522 18 00.

Regelmäßige Untersuchung

Der Nitratgehalt des im Verbandsgebiet abgegebenen Trinkwassers werde während der Zeit der Sanierungsarbeiten regelmäßig untersucht. Die aktuellen Werte können bei der Gemeinde Heddesheim unter Telefon 06203/10 12 30 sowie auf der Homepage der Gemeinden Heddesheim und Hirschberg erfragt oder abgerufen werden. Der Wassergewinnungsverband Lobdengau werde bestrebt sein, den Zeitraum für die Unterhaltungsarbeiten möglichst kurz zu halten, heißt es in der Mitteilung. agö

Info: www.heddesheim.de www.hirschberg-bergstraße.de

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.02.2019