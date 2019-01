Abgefahrene Taschen aus alten Reifen

„In diesem Jahr sind wir mit Altbewährtem und einigen Neuigkeiten nach Heddesheim gekommen“, erklärt Jens Nippen, der mit Ehefrau Vira Turchyn die Firma VT-Veranstaltungen leitet. Jetzt sitzt er an der Kasse in der Nordbadenhalle, wo gerade der Kreativmarkt stattfindet.

Seit 12 Jahren gibt es die Ausstellung mittlerweile - in dieser Zeit mauserte sie sich zu einem Anziehungspunkt für Verkäufer und Besucher aus der ganzen Metropolregion, das sieht man schon an den Autokennzeichen auf dem Parkplatz. 90 Aussteller zeigen drinnen ihre Produkte, manche kommen aus der Gegend, andere aus dem benachbarten Ausland.

Neben neuen Anbietern sieht man auch viele bekannte Gesichter aus den letzten Jahren, überall werden die aktuellen Kreativtrends vorgestellt.

Die Bereiche Stoffe, Wolle, Nähen und „Handmade“, zu Deutsch Selbstgemachtes, wurden erneut vergrößert und präsentieren die Kollektionen für das neue Jahr. Erstmals in Heddesheim ist Angela Stifter aus Mayen mit ihrem Sortiment aus Naturkork.„Die Bäume in Portugal werden nach 25 Jahren geschält und dann weiterverarbeitet“, erzählt die Unternehmerin, die ihre Artikel selbst herstellt. Die Korkrinde wird sechs Monate zum Trocknen und Stabilisieren gelagert.

Vor der Fertigung wird sie in Wasser gekocht, um sie weich und elastisch zu machen, Gerbstoffe zu entziehen und Insekten abzutöten. Danach reift das Material nach und lässt sich schließlich zu Handtaschen, Mützen und eleganten Uhrenarmbädern verarbeiten.

Gesichtscreme für trockene Haut und pflanzliche Heilmittel verkauft die Jenaerin Dr. Mitslal Kifleyesus-Matchie und sagt: „Unsere Produkte sind Vegan-Naturkosmetik, werden in Äthiopien produziert und unter fairen Bedingungen in Äthiopien hergestellt.“ In ihrem Heimatland setze sie sich für die Schulung der Bauern ein.

„Ich war mal ein Autoreifen“,verkündet daneben ein Schild an einer Handtasche. Claudia Dürr klärt die fragenden Besucher auf: „Wir stellen unsere Taschen aus 100 Prozent recycelten Materialien her. Diese Tasche stammt aus einem abgefahrenen Autoreifen“. Auch die Artikel aus alten, nicht mehr eingesetzten Werbeplanen geben in ihrem zweiten Leben ein gutes Bild ab.

Bunte Stoffe und Knöpfe sind in allen Variationen zu sehen, außerdem Gartendeko aus Stahl und Ton sowie Wolle. Auch an Gaumenfreuden ist gedacht, Käse aus Frankreich, dem Allgäu und Wurstsorten aus Italien werden angeboten. Wer Glückwunschkarten selbst machen oder einfach nur fertig kaufen will, wird ebenfalls fündig.

Auch Schmuck ist ein großes Thema an diesem Tag: Es gibt ihn in filigraner Drahttechnik oder in Form von Häkelketten. Rolf Kettenring aus Baden-Baden hat seinen Stand im Foyer; er schätzt die Schmuckstücke der Besucher ein. „Erbschmuck ist unter den Leuten. Der Geschmack ändert sich, dafür bin ich da. Ich kaufe und verkaufe, aber ich arbeite auch Schmuck um“, erläutert der Händler. Abrunden lässt sich die Besichtigung ebenfalls im Foyer: Und zwar am Imbiss.

