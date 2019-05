Abschied von Ehrenbürger Karl Heinz Christophel

Eine große Trauergemeinde hat am Freitag auf dem Heddesheimer Friedhof von Karl Heinz Christophel Abschied genommen. Der Ehrenbürger und frühere CDU-Gemeinde- und Kreisrat war eine Woche zuvor im Alter von 93 Jahren gestorben.

Diakon Tomas Knapp griff in seiner Predigt einen Satz aus dem Johannes-Evangelium auf: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht.“ Er wählte das Korn als Zeichen der Hoffnung nicht zuletzt für den Landwirt, der mit der Natur „engstens vertraut“ war und der „das Säen und Ernten, das Werden und Vergehen auf vielfältige Weise aus seinem ganzen Leben kannte“.

Im Glauben verwurzelt

Für die weltliche Gemeinde wie für die Kirchengemeinde habe der Verstorbene in seinem Leben viel geleistet, führte der Diakon aus. Tief verwurzelt sei er in seinem Glauben gewesen, besonders in seinem Glauben an die Gottesmutter. „Ich habe ihn oft in der Kirche getroffen, wenn er ganz allein seinen Rosenkranz betete“, schilderte Knapp seine Begegnungen mit dem „Gottessucher“ Karl Heinz Christophel. „Mit unserem Verstorbenen ist auch ein Stück Kirche, ein Stück Heimat in Heddesheim von uns gegangen“, sagte er.

Bürgermeister Michael Kessler erinnerte an das politische Wirken Christophels, der im Alter von 28 Jahren für den Gemeinderat kandidierte, um „Verantwortung zu übernehmen und die Neuordnung der Gesellschaft und die Entwicklung seiner Heimatgemeinde mitzutragen“. 41 Jahre gehörte er dem Gremium an, prägte die Entwicklung Heddesheims von der Nachkriegszeit bis zur Mitte der 1990er Jahre. Die Trauerhalle, in der Familie, Freunde und Wegbegleiter am Freitag Abschied nahmen, gehörte zu den ersten wichtigen Entscheidungen, an denen der damals junge Gemeinderat mitwirkte, so Kessler.

Lange Jahre war Karl Heinz Christophel Vorsitzender der CDU-Fraktion und erster oder zweiter stellvertretender Bürgermeister, auch in der Amtszeit von Fritz Kessler, dem Vater des amtierenden Verwaltungschefs. „Die Bürger wussten es zu schätzen, dass bei ihm Worte und Taten übereinstimmten“, erinnerte nun der Sohn.

In der Kommunalpolitik habe Christophel stets seine Meinung vertreten, selbst wenn sie unpopulär war. „Gleichzeitig war Bürgernähe für ihn schon ein zentrales Anliegen, als das Wort noch längst nicht in aller Munde war“, stellte Michael Kessler fest.

Für seine Verdienste wurde der CDU-Rat 1978 mit dem Goldenen Ehrenring der Gemeinde, 1984 dem Bundesverdienst und zehn Jahre später schließlich mit der Ehrenbürgerwürde geehrt. Gleichwohl blieb er immer ein bescheidener Mensch, der seine Person nicht gern in den Mittelpunkt stellte. Eine Vielzahl von Nachrufen wünschte sich der Verstorbene daher ebenso wenig. Das „Segne du, Maria“, das abschließend erklang, hätte er aber wohl gerne gehört: Es war laut Diakon Knapp eines seiner Lieblingslieder.

