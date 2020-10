Abwasser verschlingt 1,4 Millionen Euro

Die Gemeinde Heddesheim vergräbt viel Geld im Untergrund: Rund 1,4 Millionen Euro fließen in nächster Zeit in die Abwasseranlagen. Auf diese Summe kommen die Aufträge, die der Gemeinderat in der September-Sitzung vergeben hat.

Unter anderem steht eine Kanalspülung an. „Das ist wichtig, weil wir fast kein natürliches Gefälle haben“, erläuterte Bürgermeister Michael Kessler. Rund 42 Kilometer lang sei das Kanalnetz. Auch das Wetter wirkt sich dabei negativ aus. „Weil es weniger Regenereignisse gab, müssen wir mehr tun“, erklärte er. Der Auftrag ging an die Firma Altmüller aus Landau, und zwar für rund 42 000 Euro. Die Spülung soll noch im Herbst erfolgen.

„Wir bleiben im Untergrund“, leitete er zum nächsten Punkt über. In regelmäßigen Abständen werden die Kanäle mit Kameras befahren. Das aufwendige Verfahren führt zu einer Klassifizierung und diese wiederum zu einer Prioritätenliste. Sie legt fest, in welcher Reihenfolge Schäden an der Kanalisation behoben werden müssen.

Schläuche dichten Rohre ab

Bereits im Juli vergangenen Jahres wurden laut Kessler Sanierungsmaßnahmen für knapp 370 000 Euro beauftragt, und zwar überwiegend in geschlossener Bauweise. Dabei werden große Schläuche aus Kunststoff (Inliner) in die Kanäle gelegt, die die beschädigten Rohre auskleiden und abdichten. „Jetzt geht es um weitere Stellen, die wir sanieren müssen“, sagte der Bürgermeister. Die Firma Josef Schnell aus Ladenburg übernimmt das als günstigster Bieter für knapp 190 000 Euro.

Doch es geht noch teurer. Weil die Gemeinde topfeben ist und keinen Vorfluter (Bach oder Fluss für Überläufe) hat, müssen große Mengen Regenwasser in Becken gesammelt werden. Das Abwasser muss angehoben werden, damit es im Eigengefälle Richtung Kläranlage in Edingen-Neckarhausen laufen kann. Dafür sind die Hebewerke zuständig. Eines davon befindet sich in der Uhlandstraße. „Wenn die nicht richtig funktionieren, haben wir Stress“, machte Kessler deutlich.

Hochbau und technische Ausstattung waren bereits im Juli beauftragt, jetzt ging es noch um die Abdeckung (Lärm- und Geruchsschutz) und um die Elektrotechnik. Zusammen mit diesen beiden Aufträgen für rund 80 000 Euro kommt das Projekt auf fast 650 000 Euro, etwas mehr als veranschlagt.

„Das Kanalnetz zählt zum unscheinbaren Teil der Infrastruktur. Man merkt sie erst, wenn sie nicht funktioniert“, erklärte Martin Kemmet (CDU). Trotz eines Gesamtvolumens von 1,4 Millionen Euro zeigte er sich überzeugt: „Die Anlagen werden uns auch in Zukunft auf Trab halten.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.10.2020