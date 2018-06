„Ahnensuche“ bei der IG Heimat

Anzeige

Um das Thema „Ahnensuche“ geht es am Sonntag, 10. Juni, bei der IG Heimatgeschichte in Heddesheim. Von 14 bis 17 Uhr ist dazu Erwin Helber in den Räumen der IG im Alten Rathaus zu Gast. Möchten Sie wissen, wer Ihre Vorfahren waren? Erwin Helber befasst sich seit Jahren mit dieser Thematik.

Anhand einer von ihm erstellten Ahnentafel erläutert er den Besuchern die Vorgehensweise bei der Ahnensuche. Er gibt überdies Tipps, wie man einen eigenen Stammbaum unter anderem mit Hilfe des Internets erstellen kann. Alle Interessierten sind zu dem Nachmittag eingeladen. In gemütlicher Runde können die Besucher bei einer Tasse Kaffee dem Experten ihre Fragen stellen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Bei der letzten Ausstellung der IG „Mehr als 1100 Jahre… Archäologie in Heddesheim“ wurde als Ergänzung auch eine Fotoausstellung über die Ausgrabungen in Heddesheim präsentiert. Diese Fotos sowie die Zeitungsartikel zu diesem Thema sind noch ausgestellt. red