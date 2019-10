Aktionen sollen Wochenmarkt beleben

Zweimal im Jahr weht auf dem Heddesheimer Dorfplatz der unverwechselbare Duft von Backfisch durch die Luft: Beim Fischfest „Ran an den Fisch“, das beim jüngsten Wochenmarkt nun wieder stattfand. Das Gitarrenduo Black & Wine sorgte für den musikalischen Rahmen.

Das Fischfest wird von den Bürger geschätzt, weiß Franz Winkler, Marktchef und Amtsleiter im Heddesheimer Rathaus. „Durch wechselnde Aktionen mit kleinen Rahmenprogrammen gestalten wir den Wochenmarkt der Gemeinde attraktiver und schaffen einen Mehrwert für Besucher“, erklärt er. Dadurch wolle man den Händlern auch zusätzliche Kundschaft erschließen und diese von der Qualität des Angebots überzeugen.

Viele Stammkunden

Entsprechend dem Motto „Ran an den Fisch“ kamen an diesem Tag insbesondere die Liebhaber der Schuppentiere auf ihre Kosten. Fischhändler Peter Trumpp servierte allerlei leckere Gerichte. Fast seit Beginn des Wochenmarktes vor sieben Jahren ist Fischhändler Peter Trumpp dabei, dementsprechend hat er in Heddesheim viele Stammkunden. Mehr als 25 Fischarten führt er in seiner Auslage, darunter Spezialitäten wie den Himmelsgucker – ein sehr begehrter feinfleischiger Speisefisch, der jedoch nicht immer angeboten wird. Renner bei den Fischliebhabern war Trumpp zufolge im Jahr 2019 bislang der Skrei (Winterkabeljau), der jedoch nur von Januar bis April gefangen wird. Gerne gibt der Markthändler seinen Kunden auch mal Zubereitungstipps.

Für den musikalischen Teil des Fischfestes sorgte das Gitarrenduo Black & Wine aus Altlußheim. Das Duo ist bereits zum vierten Mal auf dem Wochenmarkt zu Gast und kann für seine kleinen Open-Air-Konzerte auf ein großes Spielrepertoire zurückgreifen – von „Adieu, mein kleiner Gardeoffizier“ über „Ich sing ein Lied für Dich“ bis hin zu „Sweet Caroline“. Auch für den Auftritt des Gitarrenduos zeichnete Peter Trumpp verantwortlich.

Begehrte Kuchen der Landfrauen

Einmal im Jahr sind auch die Damen des Landfrauenvereins Heddesheim auf dem Wochenmarkt mit einem Marktstand vertreten. Bereits gegen 12.30 Uhr vermeldeten die Landfrauen den Ausverkauf ihrer rund 20 selbst gebackenen Kuchenspezialitäten: Crèmetorten, Linzertorte, Apfelkuchen und Co. fanden reißenden Absatz.

Selbstverständlich waren auch die anderen Händler auf dem Dorfplatz präsent und präsentierten ihre Angebote. Obgleich es trocken blieb und das Bauhof-Team um Wolfgang Unverricht Partyzelte mitten auf dem Platz aufgestellt hatte, waren Tische und Bänke dieses Mal nur mäßig besetzt. Marktchef Franz Winkler und die Marktbestücker hoffen nun, dass es nächstes Mal wieder mehr sind.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.10.2019