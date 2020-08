„Alles drin, wenn wir einen guten Tag erwischen“

Heddesheim.Der Löwen-Cup der SG Heddesheim geht am Samstag in die Verlängerung: Nachdem am vergangenen Wochenende die Männer in der Nordbadenhalle ihren Turniersieger ausgespielt haben, sind nun die Handballerinnen dran. Fanden beide Konkurrenzen in den vergangenen Jahren stets am gleichen Tag statt, entschieden sich die Organisatoren diesmal für eine zeitliche Trennung, um das bestmögliche Hygienekonzept umzusetzen.

Traditionell ist das Damenturnier etwas schwächer besetzt als die Herrenkonkurrenz, die dieses Jahr mit gleich fünf Drittligisten aufwartete. Heddesheims Frauen-Coach Marcus Otterstädter bewertet dies sogar positiv: „Wir haben ein Teilnehmerfeld, das extrem ausgeglichen ist. Ich denke, hier kann fast jeder jeden schlagen“, erwartet der neue Trainer des Badenliga-Teams spannende Begegnungen.

Heddesheim bekommt es in seiner Gruppe mit der TSG Haßloch (Pfalzliga), dem VTV Mundenheim (Oberliga) und dem TuS Schutterwald (Oberliga) zu tun. „Bis auf Schutterwald kenne ich die Gegner und denke, dass wir da Chancen haben“, sagt Otterstädter. In der zweiten Gruppe sind der TV Wörth, die TSG Friesenheim (beide Oberliga) sowie der Badenligist TSV Amicitia Viernheim am Ball. Ursprünglich sollte hier noch die TSG Wiesloch dabei sein, musste aber kurzfristig absagen. Dafür sprang der Verbandsligist TV Schriesheim – eine der früheren Trainerstationen Otterstädters – ein. Das Turnier beginnt um 10.30 Uhr, das Endspiel ist für 17 Uhr terminiert.

Testspiel-Niederlage abgehakt

„Wir freuen uns auf dieses Turnier, auch wenn wir angesichts der Corona-Pandemie schon etwas zwiegespalten sind“, erklärt Otterstädter. Am vergangenen Freitag absolvierten die Heddesheimerinnen ihr erstes Testspiel seit dem Saisonabbruch im März. Dabei verloren sie gegen den Drittligisten St. Leon/Rot klar mit 19:30. „Das ist aber kein Beinbruch. Wir wissen das sehr wohl einzuschätzen“, so der Coach. „Meine Spielerinnen haben das umgesetzt, was ich sehen wollte und sind ein gutes Tempo gegangen.“

Beim eigenen Turnier, das unter den gleichen Hygieneregeln stattfinden wird wie das der Männer – allerdings in kleinerem Rahmen und bei freiem Eintritt – hat sich Otterstädter einiges vorgenommen: „Es ist alles drin für uns, wenn wir einen guten Tag erwischen“, erklärt er, obwohl es personell nicht ideal aussieht. Mit Laura Knödler hat sich eine Leistungsträgerin vorerst verletzungsbedingt abgemeldet, Yvonne Morlock plagt sich noch immer mit Rückenproblemen herum, ein Comeback ist noch nicht terminiert.

„Zahlenmäßig könnten wir schon besser aufgestellt sein“, findet Otterstädter auch mit Blick auf die kommende Badenliga-Runde. „Aber wir werden weiter arbeiten, und der Löwen-Cup soll ein weiterer Schritt nach vorn sein.“ me

